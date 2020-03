Starosta Vrbna oslovil veřejnost: „Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi. Prosím Vás o pomoc, je zoufalý nedostatek roušek. Kdo může ušít jakýkoliv počet roušek pro naše seniory, budu mu velice vděčný. Pokusím se sehnat látku. Snad mají otevřít obchody s textilem.“

Na starostovu výzvu odpovědělo množství dobrovolníků, jimž není osud dříve narozených spoluobčanů lhostejný.

SENIOŘI: AŽ TŘETINA OBYVATEL VRBNA

„Spousta lidí se snaží pomáhat. Šijí roušky, aby se dostalo na všechny potřebné. Kromě fyzických osob pomáhají i Technické služby města. Primárně jsme zabezpečili roušky pro obslužný personál seniorů a pro policii. Již den po výzvě máme ušito 150 roušek. Zítra bychom měli být na počtu 400 roušek,“ uvedl starosta Petr Kopínec s tím, že v první vlně proběhla distribuce do cílové skupiny seniorů nad 60 let, protože je infekcí nejvíce ohrožena.

„Senioři u nás tvoří jednu třetinu obyvatelstva. Mohou si telefonicky či emailem o roušky zažádat na městském úřadě. Všem je budeme adresně rozvážet. Ochranné prostředky máme výhledově objednané od soukromé firmy. Kromě spolupráce s dobrovolníky ale nemáme ale v této věci žádnou pomoc,“ konstatoval starosta a poděkování adresoval občanům, kteří na jeho výzvu zareagovali, a rovněž Technickým službám Města Vrbna pod Pradědem.

Všichni, kteří se do akce zapojili, pracovali s plným nasazením a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Podle starosty je povinné nošení roušek na veřejných místech krok správným směrem.

KDO VYKOUPIL ROUŠKY Z LÉKÁREN?

„Domnívám se, že katastrofický stav vznikl tím, že spousta lidí už tak před měsícem roušky vykupovala po desítkách i stovkách kusů do zásoby, a na ostatní už nezbylo,“ uvedl k situaci nedostatku starosta Vrbna Petr Kopínec.

Špatná situace v zásobování tímto zdravotnickým materiálem se projevila nejen u seniorů, ale také u praktických lékařů a to nejen na Vrbensku. Bez roušek a respirátorů ordinují tak přes telefon a prostřednictvím internetu. Pacienti často narazí na zamčené dveře ordinace s nápisem „Nemáme roušky.“

Jinde byly pro pacienty uzavřeny čekárny, takže museli stát před ordinací venku na ulici. Při čekání bez roušky vznikaly nepříjemné situace, když někdo zakašlal, a v očích ostatních se okamžitě stal potenciálním přenašeč koronaviru.

S nedostatkem roušek se potýkali také klienti Pečovatelské pobočky Help-in,o.p.s.. ve Vrbně pod Pradědem. „Dnes se nám podařilo přes známost sehnat z Bruntálu deset roušek pro klienty. Situace je vážná, protože pro všechny naše seniory roušky nemáme, ani je není kde sehnat,“ sdělila Romana Prokopová, pečovatelka Help-in, o.p.s.

IMPROVIZUJÍ A NĚKDY VYRAZÍ BEZ OCHRANY

Ve městě lze spatřit většinou občany, kteří si ochranu vyrobili svépomocí. Mnozí roušky improvizovaně nahradili šátky nebo šálami, ale stále je dost i těch, kteří riskují a žádnou ochranu dýchacích cest nepoužívají. A všichni se pak snaží obhájit svůj postup na sociálních sítích občanů Města Vrbna pod Pradědem. Nebo ukázat na toho, kdo podle nich za všechno může.

„Ani roušky a ani respirátory nejdou sehnat! Sakra na co čekáte? Vykoupíte zásoby, které vám teď leží doma na poličce? Já už bez roušky do obchodu nepáchnu. Radši aspoň nějaká ochrana než žádná. Jste bezohlední. A teď do mně, klidně přijdu o přátele na Facebooku. Je mi to jedno, ale zdraví ne. Jak je možné, že je Vrbno bez roušek, a skoro nikdo ji nemá na ksichtě?,“ takto razantně se k situaci vyjádřila Ilona Vrbová, obyvatelka města a matka tří dětí.

KDY SE ROUŠKY VRÁTÍ DO LÉKÁREN?

Sama nabízí výrobu roušek pro spoluobčany. „Stát by měl všem lidem roušku dát zdarma a ne nechat to na nich, ať si někde pokoutně roušku seženou či ušijí. Bohužel jsou mezi námi lidé, kteří si roušku vyrobit neumí a nemají si ji kde zaopatřit,“ sdělil Antonín Šulák, obyvatel Vrbna.

„Nikdo neví, jak to bude se zásobováním rouškami vypadat. V lékárně nemáme žádné na skladě. Až dorazí, půjdou v první řadě do nemocnic, k lékařům a zdravotnickému personálu. Do lékáren až naposledy. Máme plno objednávek roušek, ale zatím nic nedorazilo,“ sdělil zaměstnanec lékárny, který si nepřál být jmenován.

Andrea Martínková