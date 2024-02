„První střela zasáhla dívčino srdce. Když ale Kreuz s hrůzou zjistil, že Grunerovou nezabil, střelil ji ještě do levého spánku. Vyšetřovatele pochopitelně zajímalo, z jakého důvodu je Kreuz stále naživu, když, jak on sám tvrdil, měli zahynout oba. Brusič vypověděl, že revolver přestal fungovat. Jal se tedy zkoumat hlaveň, z níž najednou vyšla rána a kulka mu poranila ruku. Znovu tedy revolver přiložil ke spánku, doufaje, že tentokrát technika už nezradí, ale pistole znovu mlčela,“ popsal dramatické události historik Matěj Matela.

Matěj Matela se z dokumentů uložených v archivech snažil pochopit především motivaci brusiče Antona Kreuze (22 let) a jeho milé Emilie Grunerové (19 let). Co je přivedlo k tak zoufalému činu? Zjistil, že příběh Antona a Emilky se v mnohém podobá sebevražedné lásce Romea a Julie až za hrob.

Brusič Anton se ještě pokoušel zaseknutý náboj uvolnit klíčkem od kufru, ale vyrušil ho náhodný svědek. V zoufalství utekl do města shánět nářadí na opravu pistole, aby se mohl zastřelit. K tomu už nedošlo, protože byl zatčen.

Nehoda vagonů u Vrbna připomněla tragédii před 60 lety, tehdy zemřelo 19 lidí

Pistole se zasekla, sebevražda nevyšla

Policisté nechali zbraň podrobit expertize. „Ta přinesla poměrně překvapivý výsledek: Kreuz říkal pravdu. Dle odborníků se skutečně několikrát pokusil o sebevraždu, ale shodou okolností zapříčiněných stavem pistole se mu to nepodařilo. Při soudním jednání, které se konalo v Opavě, navíc bylo prokázáno, že čin spáchal s plným souhlasem oběti,“ doplnil výsledky svého bádání historik Matěj Matela z Vlastivědného muzea Jesenicka.

Trest smrti? Císař byl milostivý

Souhlas oběti s usmrcením podle tehdejších zákonů nic neměnilo na faktu, že z právního hlediska šlo o vraždu. Anton Kreuz si u soudu vyslechl rozsudek - trest smrti.

Připravte si foťáky! Fotopointy lákají do Jeseníků, na Hartu i na Cvilín

„K vykonání rozsudku ale nedošlo. Jeho Veličenstvo, císař František Josef I., přihlédl k důkazům, že se milenci chtěli zabít oba. A Kreuzovi trest zmírnil na 15 let těžkého žaláře zhoršeného uvržením do temnice každý rok 6. června. To byla připomínky onoho tragického dne, kdy byly zmařeny dva životy,“ uzavřel Matela s tím, že už nic nevíme o dalších osudech vrbenského brusiče Antona Kreuze. Pekař Gruner, otec Emilky, přežil svou dceru o 26 let.

První pietní místo vzniklo u Poštovní cesty nedlouho po tragédii. Loni bylo pietní místo nad Vrbnem obnoveno včetně kříže. „Nacházíte se právě na něm,“ upozorňuje text Matěje Mately turisty, kteří posedí u kříže nad Vrbnem.