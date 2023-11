Nejdelší dračí ocas (2019) nebo největší smajlík na světě (2022). To jsou jen některé výkony zapsané do České knihy rekordů nebo Guinnessovy knihy, které inicioval spolek Everest z Vrbna pod Pradědem.

Jeho sídlo ve Střelniční ulici se každoročně mění ve Vánoční dům ověšený světelnými efekty. Slavnostní rozsvícení Vánočního domu si 24. listopadu nenechaly ujít davy fanoušků vánoční atmosféry a rekordů.

Adventem v Bruntálu bude provázet anděl, světelná brána, zvonička i kluziště

„Vánoce 2020 a 2021 přinesly pandemii covidu-19, ale my jsme i přes tuto tíživou dobu domeček zase o něco více nazdobili. Lidem, a hlavně dětem, se to začalo líbit a přicházeli se stále častěji podívat. Každý, kdo chtěl nasát trochu vánoční atmosféry, měl u nás dveře otevřené. V roce 2022 se nám podařilo vytvořit a zapsat několik rekordů do České knihy rekordů a kuriozit a jeden do Guinnessovy knihy GWR. Jako poděkování všem, kdo se na projektech podíleli, bylo poprvé uspořádáno veřejné rozsvícení se svařeným vínem a koledami na ulici pod názvem Vánoční dům Vrbno. Dostalo se nám pocty ze strany vedení města, kdy samotný pan starosta vánoční rozsvěcení odpočítal,“ popisuje spolek Everest první ročník Vánočního domu na svém webu vanocnidumvrbno.cz.

Vánoční strom pro Bruntál bude jedle od bytovky. Tady je adventní PROGRAM

V roce 2023 už osvětlení Vánočního domu a části zahrady si vyžádalo elektroinstalaci v délce skoro tři kilometry. Symbolem akce stala vlastnoručně vyrobená betonová socha Olafa (postavička z filmové pohádky Ledové království), kterou vytvořil předseda spolku Everest Maik Stuchlík.