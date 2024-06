Vrbno pod Pradědem v sobotu 8. června opět ožije slavnostmi města. Na své si přijdou návštěvníci všech věkových generací.

Městské oslavy se budou konat v Jesenické ulici. Novinkou letos bude velká obrazovka vedle pódia, tři kamery budou snímat dění na pódiu, případně vystoupení na ploše před pódiem. Uvidí tak dobře i diváci v zadních řadách.

„Program letošních městských oslav zahájí v 10 hodin skupina Veselá trojka. Nástroje muzikantů – heligonka, klávesy a akordeon – napovídají, že jejich repertoár je složen z lidových písniček a jistě potěší generaci starších posluchačů,“ zve k návštěvě Dalibor Otáhal, pracovník vztahů s veřejností.

V poledne se na pódiu představí se svým programem děti z mateřských škol Jesenická a Ve Svahu, školáci ze základní školy a tanečníci z taneční školy Rya Vrbno pod Pradědem. O hodinu později se pak další domácí účinkující, a to Pěvecký sbor města Vrbna.

Letos je to deset let, co vznikla česká dětská hudební kapela Čiperkové, její publikum tvoří děti předškolního věku, ale pobaví i rodiče, babičky i dědy.

„Čiperkové zpívají dětské písničky, jak z vlastní tvorby, tak převzaté. Na svých vystoupeních učí malé diváky říkánky a tancovat. Návštěvníkům vrbenských slavností se představí ve 14 hodin,“ dodal Dalibor Otáhal.

Oficiální zahájení městských slavností proběhne deset minut před šestnáctou hodinou za účasti delegací z partnerských měst a dalších hostů. Pak přijde na řadu koncert folkrockové skupiny Fleret.

Další účinkující, slovenský rapper Majk Spirit, potěší svým vystoupení od 18 hodin především mladší publikum.

Kapela Kamil Střihavka & Leaders! přijde na řadu ve 20 hodin. „Kamil Střihavka patří ke stálicím české hudební scény. Účinkuje v muzikálech, fanoušci jej mají spojeného s rolí Ježíše v české adaptaci rockové opery Jesus Christ Superstar, mezi jeho další muzikály patří například Johanka z Arku, Kapka medu pro Verunku či Robin Hood,“ uvedl Dalibor Otáhal.

S úderem 22. hodiny se vrbenské publikum dočká další slovenské hvězdy, zpěváka Adama Ďurici. Pak následuje hudební produkce s DJ, a to až do dvou hodin po půlnoci.

„Děti se mohou u kruhového objezdu pobavit na nafukovacím hradu, skluzavkách a dalších atrakcích, k obdivování zde bude také vojenská technika a závodní nákladní vozy. Malí návštěvníci si mohou zkusit také chůzi na dřevěných chůdách nebo si vyzkoušet virtuální realitu,“ představil program pro malé návštěvníky Dalibor Otáhal.

Po celý den se mohou návštěvníci slavností občerstvit u řady stánků nebo si nakoupit drobné dárky u prodejců. Nabídka bude široká: třeba míchané nápoje, langoše, grilované sýry, klobásy a žebra, ražniči, vařená kukuřice, hot dogy, hranolky či poctivý zvěřinový guláš od místních myslivců.