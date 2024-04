Dvanáctiletý Radeček z Vrbna pod Pradědem má trochu jiné potřeby a myšlení než jeho vrstevníci. Důvodem je porucha autistického spektra. Denně potřebuje cestovat do školy, k lékařům a na rehabilitace. Bez auta to jde ale těžko. Jeho maminka Andrea se proto rozhodla požádat o pomoc veřejnost.

Radek nikdy nezapomene na setkání s hercem Pavlem Novým, kterého potkal v Karlově Studánce. Líbí se mu film S tebou mě baví svět. | Foto: Andrea Sydney, se souhlasem

Radeček se neumí pořádně domluvit, špatně se orientuje v prostoru, čase, osobách a neadekvátně reaguje na některé sociální situace.

„Má problém navázat s kýmkoliv kontakt. Vadí mu silné zvuky, hluk, mnoho lidí a především jakékoliv změny a nepředvídatelnost událostí. Potřebuje soustavný dohled. Bývá nemocný, musí jezdit na léčebné pobyty, chodí na rehabilitace a k lékařům,“ popisuje jeho maminka Andrea.

Sbírka na auto, bez něhož se neobejde

Problém nastal, když se jim pokazilo auto. Vzhledem k neúplné rodině se už nemají na koho obrátit. V této situaci se maminka Andrea rozhodla oslovit veřejnost prostřednictvím crowdfundingové platformy Donio. Ta představuje dobročinné sbírky potenciálním dárcům a garantuje jim účelné využití peněz.

Jedna ze světlých chvil v životě. Radek velmi rád vzpomíná na úžasné setkání s Miss Czech Republic 2020 Karolínou Kopíncovou.Zdroj: Andrea Sydney, se souhlasem

Radeček rád čte knihy o letadlech, hraje šachy, baví ho fyzika a matematika. Od jeho raného věku kvůli jeho diagnózám bývá často v ozdravovně, lázních anebo nemocnici.

Škola v Holčovicích je ideální

S ohledem na svůj handicap chodí Radeček do Základní školy v Holčovicích, kde je asistent a malý počet dětí. Dojíždí asi dvacet kilometrů do Holčovic, protože jiné školy v místě jeho domova ani v okolí nejsou pro děti s touto diagnózou přizpůsobeny.

„Ráďu to ve škole v Holčovicích moc baví. Získal první místo v soutěži, kterou vyhlásilo Okresní sdružení hasičů v Bruntále. Rád se zúčastňuje vědomostních soutěží o přírodě a zvířatech. Baví ho učení a má hezké známky. Má rád svoji školu v Holčovicích a neumí si představit, že by musel jít do jiné školy. Znamenalo by to pro něj značný stres, zhoršení prospěchu a psychiky. Na nové situace a lidi reaguje úzkostně, plačtivě, protože děti s poruchami autistického spektra mají problém pracovat s emocemi,“ vysvětluje situaci maminka Andrea.

Radka baví i učení a má hezké známky. Má rád svoji školu v Holčovicích, kam ale musí složitě dojíždět.Zdroj: Andrea Sydney, se souhlasemRadeček se dopravuje autobusem, což znamená, že vyjíždí ráno v šest a vrací se v šest večer. Pětinu dne stráví na cestách, takže zná jenom dojíždění a učení. Aby se aspoň trochu stihl vyspat, usíná v osm hodin večer. Na své osobní volno, učení, úkoly, večeři a hygienu mu z celého dne nezbývají ani dvě hodiny.

Problém by usnadnil automobil, na který ale rodina finančně nedosáhne.

Cesty k lékařům a za odbornou pomocí

Spolehlivé a bezporuchové auto by pomohlo mamince vozit Radečka do školy a zpět, k lékařům a odborníkům, kteří se starají o jeho zdravotní stav. Jejich návštěvy jsou časté. Kromě poruchy autistického spektra má ještě silné astma a poruchu rovnováhy a také ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, pozn. red.).

Musí jezdit na léčebné pobyty, chodí na rehabilitace. Navštěvují psychiatra, psychologa, neurologa, internistu, ortopeda, alergologa, kardiologa, ORL lékaře a pediatra, středisko výchovné péče.

Nyní jsou vázáni na autobusové a železniční spoje. Cesta, která by jinak trvala autem dvacet minut, se ovšem při využití veřejné dopravy může protáhnout na dvě hodiny a neobejde se bez přestupů.

Radeček při rehabilitacích.Zdroj: Andrea Sydney, se souhlasem

„Moc bychom si pro Radečka přáli bezpečné a spolehlivé auto, u kterého se nemusí co dva měsíce řešit drahé opravy, jak tomu je s nynějším autem. Bohužel už na opravy nejsou peníze a Radeček bez auta nemůže být. Jednak je to pro něj prostředek, jímž by se dostával do školy, kterou má daleko, a také na cesty k lékařům,“ uzavírá maminka Andrea s tím, že finance dárců budou využity nejen na auto, ale také na rehabilitace a kurzy nácviků sociálního chování pro děti s autismem a další zdravotní výbavu pro Radečka.