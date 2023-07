VIDEO: Vrbenský vrch bavil. V lesních serpentinách jela tato automobilová krása

Davy diváků o víkendu zamířily do lesních serpentin, které se vinou od Vrbna pod Pradědem nad Karlovicemi až do Pusté Rudné, aby si užili jubilejní, už desátý ročník mezinárodních závodů do vrchu Vrbenský vrch.

Závody Vrbenský vrch, 15. července 2023. | Video: František Kuba