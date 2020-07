Letos se tento podnik jel jako mistrovství České republiky. Jejich pořadatelem byl vrbenský AMK.

Po osmileté přestávce se do Vrbna pod Pradědem vrátily závody automobilů do vrchu Vrbenský vrch. Pořadatelé dlouho nevěděli, jestli se závody kvůli koronavirovým opatřením vůbec skuteční. Nakonec se na trať dlouhou 2600 metrů s průměrným stoupáním 7,2 procenta sjelo 103 jezdců a to kromě České republiky také z Polska, ze Slovenska a Rakouska.