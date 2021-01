/FOTOGALERIE/ „U nás lyžujem“ hlásá loňský poutač na sjezdovce ve Vrackávku. Kupodivu má ale pravdu. Přestože tento vlek stojí, stejně jako všechny ostatní vleky v republice, v sobotu dorazili do Vraclávku dva lyžaři odhodlaní vyšlapat svah na lyžích až úplně nahoru.

Kromě pejskařů, sáňkařů a rodin s dětmi dorazili na sjezdovku ve Vraclávku dokonce i dva lyžaři. Sobota 9. ledna 2021. | Foto: Deník / František Kuba

„Nám to nevadí, že nejezdí vleky. Aspoň se po svátcích protáhneme trochu víc než obvykle. Doufám, že si to dnes vyšlapame a sjedeme víc než jednou. Včera jsme byli na Pradědu. Skvělý sníh, počasí ušlo, ale o víkendu se do Jeseníků chystá spousta lidí. Sem to máme nejblíž, a hlavně je tu dost místa na parkovišti i na sjezdovce,“ pochválil areál Vraclávek lyžař Honza ze Slezských Rudoltic, když dole pod svahem vytahoval lyže z auta.