„Knihovna se v podstatě vrací k běžnému provozu tak, jak jej návštěvníci znali před uzavřením, a služby budou poskytovány v plném rozsahu,“ uvedl ředitel knihovny Jakub Mruz s tím, že při vstupu musí návštěvník provést dezinfekci rukou a nasadit roušku.

S uvedením krnovské knihovny do plného provozu příští týden už nebudou nadále vrácené knihy umisťovány do karantény. Budou jen bezprostředně po vrácení očištěny dezinfekcí a dány k dispozici čtenářům.

Pokud čtenáři chtějí, samozřejmě mohou vypůjčené knihy sami ponechat doma po dobu 48 hodit „odpočinout“, aby měli definitivní jistotu, že na nich nepřežívají mikroorganismy zanechané předchozím čtenářem.

Zdroj: Městská knihovna Krnov

Do knihovny není třeba spěchat, veškeré výpůjčky jsou prodlouženy do konce června a do této doby jsou pozastaveny také všechny upomínky.

Nadále platí, že Městská knihovna Krnov ruší všechny plánované kulturní a vzdělávací akce do konce června.