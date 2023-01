"Určitě přijdu. Předpokládám, jak už zaznělo z úst paní Aleny Schillerové, že budou řešit Vondráka. Myslím tedy, že se o mně určitě řeč povede. Já tam jdu ale s jiným cílem a jinou představou,“ uvedl Vondrák, který za své předvolební prohlášení na adresu Andreje Babiše sklidil od některých svých stranických kolegů (například právě od Aleny Schillerové a Karla Havlíčka) kritiku, zato primátor Ostravy Tomáš Macura a jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová se vyslovili veřejně stejně.

Hejtman Vondrák po prohře Babiše: Směr hnutí ANO nesmí určovat marketingový tým

Na otázku, zda je připraven rezignovat na některé své funkce nebo dokonce opustit hnutí ANO odpověděl: „Mám dojem, že jsem příliš člověk, který vyžaduje jakousi otevřenou diskuzi a řešení témat, která nás trápí delší dobu a jsem ojedinělý, osamělý. Funkce pro mě není klíčová, ale říkám, je to o té diskuzi, nechci předjímat.“

Na přímou otázku zda je ochoten vzdát se postu místopředsedy dodal: „Ano, jsem připraven tuto funkci nabídnout, ale chtěl bych slyšet i názory ostatních, jak to vnímají oni.“

Stejně, jako již dříve v rozhovoru pro Deník, tak i pro Český rozhlas uvedl, že své prohlášení za důvod neúspěchu Andreje Babiše nepovažuje. „Ten rozdíl byl tak velký, že moje prohlášení to nemohlo ovlivnit,“ uvedl dále Vondrák.

To, co do budoucna může ovlivnit i krajskou politiku, je podle něj vítězství Andreje Babiše v sociálně slabších oblastech a v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. „Současná vláda, má dost svých problémů, které musí řešit, a to se samozřejmě promítá do nálady lidí, zejména těch sociálně slabších.“

Politolog Balík: Vondrákova frakce je pro politiky ANO nejistý podnik

Jak dále dodal, je podle něj nejvyšší čas připravit nový program hnutí. V současné době mu podle něj chybí jasná strategie a linie toho, čím chce hnutí být a nelíbí se mu odklon od středopravicové politiky, na které se dříve členové právě na schůzi v Ostravě shodli. Od té doby se podle něj hnutí začalo pohybovat tak, jak zrovna potřebovalo.

„Já si myslím, že je potřeba tuto diskuzi znovu otevřít. Domnívám se, že jsme za poslední léta ztratili podnikatele, střední třídu, učitele, vědce, lékaře, odešli od nás voliči mladší, to musí být změněno a k tomu bych chtěl, abychom svolali programovou konferenci,“ řekl Vondrák.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.