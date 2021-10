Ve volební místnosti většinou musí pár minut počkat, než se uvolní prostor za plentou, ale jinak se fronty netvoří a hlasování je plynulé.

„V Krnově máme opět 27 volebních okrsků, takže vše je při starém. Jediná změna je v obci Krásné Loučky, kde se už nevolí v objektu bývalé hasičské zbrojnice JSDH, ale bude se volit v klubovně TJ Krásné Loučky – hřiště. Dohled nad dodržováním zákona budou dělat proškolení pracovníci Krajského úřadu, pracovníci Českého statistického úřadu ČSÚ a také já, protože mám zkoušky k této problematice výkonu dohledu nad regulérností voleb,“ informoval Igor Kozelek, vedoucí organizačního odboru Městského úřadu Krnov.

V katastru města Krnova v 27. okrscích působí přibližně 240 členů volebních komisí. V Krnovském kině Mír proběhlo proškolení členů volebních komisí i volba předsedů a místopředsedů. Zapisovatelky delegoval starosta Krnova Tomáš Hradil z řad zaměstnanců Městského úřadu Krnov. „Ať už si vyberte jakoukoliv stranu, chtěl bych vás požádat o podporu krnovských kandidátů kroužkováním,“ vzkázal voličům Tomáš Hradil pár hodin před otevřením volebních místností.

Jak jsme v obcích okresu Bruntál volili do parlamentu naposledy?

Parlamentní volby v roce 2017 také v okrese Bruntál potvrdily jak dominantní postavení ANO, tak roztříštěnost zbytku politické scény. Tehdy dosáhlo na mandáty v poslanecké sněmovně rekordních devět stran a hnutí.

V mnoha obcích okresu Bruntál poprvé od listopadu 1989 nepřekročily pět procent ani tak zavedené a osvědčené značky jako ODS nebo ČSSD. V okrese Bruntál stejně jako v celé republice i ve všech krajích je vítězem voleb ANO. Jedinou výjimkou byl Leskovec nad Moravicí, kde Okamurovo SPD odsunulo Babišovo ANO na druhé místo.

V Dolní Moravici, která je tradiční baštou ČSSD, dostali sociální demokraté v roce 2017 úctyhodných 20 procent. Vypadá to jako solidní výsledek, ale v předchozích parlamentních volbách měla ČSSD v Dolní Moravici běžně 40 procent. Další známou volební baštou ČSSD bývaly Slezské Pavlovice. V roce 2017 rovných 60 procent pavlovických voličů dalo svůj hlas ANO a na ČSSD tu zbylo pouze 11,5 procenta.

Kdyby vše záleželo jen na voličích v Zátoru, do parlamentu by se v roce 2017 nedostaly STAN, TOP 09, ODS, KDU-ČSL ani ČSSD.

Ve Svobodných Heřmanicích, v Dětřichově nad Bystřicí, a dokonce i v tak velkém městě, jako je Břidličná, by si voliči vystačili se čtyřmi stranami místo devíti. V těchto obcích minule pětiprocentní limit překonalo jen ANO, SPD, KSČM a ČSSD.

Díky přepočtu hlasů na procenta se v malých obcích se nejčastěji setkáváme s různými rekordy. Například v Dlouhé Stráni se 75 voliči by v roce 2017 poslali do parlamentu dnes již zapomenuté Realisty s šesti procenty hlasů.

ČSSD by vypadlo v Karlově Studánce, kde volilo úctyhodných 76 procent voličů. Lidovci s 15 procenty tehdy v lázeňské a horské obci skončili druzí. V Úvalně, Miloticích, Tvrdkově, Staré Vsi, Liptani nebo v Třemešné úplně propadla ODS. V Hlince na Osoblažsku pohořely ODS i ČSSD. Piráti by nedali dohromady pět procent v Rusíně, v Miloticích ani v Liptani. Nová Pláň by se obešla bez KSČM i bez ČSSD.