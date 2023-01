Na úzkokolejku Osoblažku se vrátila opravená lokomotiva

„Provoz drive-inů zajišťují tříčlenné komise. Samotné hlasování vypadá stejně jako v minulých letech: volič nevystoupí z auta, jen prokáže přes okénko svou totožnost, státní občanství a izolaci či karanténu kvůli Covidu-19, popřípadě podepíše čestné prohlášení. Po zápisu do seznamu oprávněných voličů obdrží úřední obálku a podle potřeby i hlasovací lístky a z vozidla vhazuje do volební schránky svůj hlas,“ popisovala mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

Hlasovat u volebního drive-in stanoviště lze v době od 8 do 17 hodin, a to výlučně z vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti volič dostaví. Před uzavřením volebního stanoviště v případě fronty umožní komise hlasovat oprávněným voličům, kteří v 17 hodin čekají na hlasování před volebním stanovištěm. Z jednoho auta může hlasovat více oprávněných voličů.

Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání splnění podmínek úřední obálku označenou razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

K TÉMATU

k 15. hodině 11. ledna 2023 na šesti drive-in stanovištích Moravskoslezského kraje zvolilo prezidenta ČR v prvním kole voleb celkem 15 voličů, kteří jsou kvůli covidu - 19 v izolaci a karanténě. Konkrétně: Ostrava 2, Opava 4, Nový Jičín 4, Karviná 2, Bruntál 0, Frýdek-Místek 3.

O možnost volit do zvláštních přenosných schránek zatím požádalo patnáct lidí. Zájemci mohou žádat na bezplatné lince 800 023 800 do čtvrtku 12. ledna do 20 hodin.

Stanoviště pro drive-in volbu prezidenta v MS kraji najde zde:

Okres Bruntál

Střední odborná škola,

Krnovská 9, Bruntál

Okres Frýdek-Místek

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

ulice 28. října 1598, Místek

Okres Karviná

Střední průmyslová škola,

Žižkova 1a, Karviná-Hranice

Okres Nový Jičín

Střední škola technická a zemědělská,

U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina

Okres Opava

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Purkyňova 12, Opava-Předměstí

Okres Ostrava

Střední škola technická a dopravní,

Moravská 2, Ostrava-Vítkovice