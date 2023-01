Voliči na Bruntálsku vyrazili k urnám zvolit českého prezidenta. Jak to dopadne?

Po pěti letech bude mít Česká republika nového prezidenta. V pátek 27. ledna se 14 hodin otevřely volební místnosti, a zdá se, že také v okrese Bruntál bude druhé kolo prezidentských voleb provázet velký zájem voličů. Volební místnosti budou otevřené dnes až do 22 hodin, a pak také v sobotu 28. ledna od 8 do do 14 hodin. Volební lístky dostanou voliči až na místě. Budou mít na výběr ze dvou jmen. Andrej Babiš nebo Petr Pavel.

O prezidentovi České republiky rozhodne druhé kolo. Utkají se v něm Andrej Babiš (vlevo) a Petr Pavel. | Foto: Deník/Martin Divíšek