Volební místnosti budou otevřené dnes až do 22 hodin, a pak také v sobotu 28. ledna od 8 do do 14 hodin. Volební lístky dostanou voliči až na místě. Budou mít na výběr ze dvou jmen. Andrej Babiš nebo Petr Pavel. V prvním kole prezidentské volby, když měli voliči na výběr z osmi jmen, okres Bruntál zaznamenal přesvědčivé vítězství Andreje Babiše. Kandidátovi hnutí ANO odevzdala svůj hlas nadpoloviční většina tamních voličů, konkrétně 51,42 procenta. Petr Pavel zde v prvním kole získal pouhých 23,1 procenta hlasů. Třetí v okrese Bruntál skončila Danuše Nerudová s 10,96 procenty hlasů. Volební účast byla 60,89 procent.

Souhrn 1. kola prezidentských voleb v MS kraji: Tady je Babišovo

Také na Krnovsku a Bruntálsku se samozřejmě najdou výjimky. Ve třech obcích Babiše porazil Petr Pavel. Konkrétně v Karlově Studánce dostal Babiš pouze 18.6 % hlasů a Petr Pavel úctyhodných 45,26 %. V Malé Morávce Pavel se 40 % hlasů porazil Babiše s 28 %. Vzhledem k tomu, že Karlova Studánka i v Malá Morávka leží v Jeseníkách, kde je v lyžařských střediscích víc turistů než místních, pravděpodobně zde celkový výsledek ovlivnili rekreanti s voličským průkazem.

Nová Pláň patří mezi nejmenší obce v republice

Jako obvykle se objevila anomálie také v Nové Pláni, kde Petra Pavla volilo 53,2 %, ale Babiše jen 30 % voličů. Také tato anomálie má vysvětlení. Nová Pláň patří mezi nejmenší obce v republice, takže tam každý odevzdaný hlas ovlivní celkový výsledek voleb o několik procent.

Nejvěrnější voliče má Andrej Babiš ve Slezských Pavlovicích, kde získal téměř 82,7 % hlasů. Přes šedesát procent hlasů Babišovi dopřála Vysoká, Třemešná, Slezské Rudoltice, Hlinka, Dětřichov nad Bystřicí, Dívčí Hrad, Holčovice, Horní Životice, Janov, Křišťanovice, Liptaň, Staré Heřminovy, nebo Ryžoviště. Přes padesát procent voličů přesvědčil Babiš také ve velkých městech jakou jsou Bruntál, Osoblaha, Břidličná, Rýmařov, Horní Benešov nebo Město Albrechtice. V nejlidnatějším Krnově Babiš sice v prvním kole také vyhrál, ale s „pouhými“ 48 procenty hlasů.