/PŘEHLED Z MS KRAJE, FOTOGALERIE/ První den letošních voleb do Poslanecké sněmovny skončil. Volební místnosti se uzavřely a otevřou se až zítra ráno. Účast v Moravskoslezském kraji přesáhla hranici 30 procent. První dychtiví voliči opět postávali před zavřenými volebními místnostmi už od tři čtvrtě na dvě. Desetiprocentní účast tak byla splněna už v prvních zhruba devadesáti minutách.

Volby v Havířově, 8. října 2021. | Foto: Deník/Ondřej Dluhi

Vítězství v kraji obhajuje hnutí ANO. Volební účast v roce 2017 byla 56 procent a Moravskoslezský kraj do sněmovny „poslal“ 22 poslanců. V letošních volbách se skutečně hraje o hodně – byť každý o něco jiného, i proto se nelze divit, že takřka všechny strany a hnutí nasadily do hry v Moravskoslezském kraji to nejsilnější, co mají k dispozici. Hnutí ANO posadilo do čela kandidátky hejtmana Ivo Vondráka, který původně do parlamentu kandidovat nechtěl, koalice SPOLU exministra dopravy Zbyňka Stanjuru, Piráti jednu ze svých nejvýraznějších tváří Lukáše Černohorského, sociální demokraté ministra kultury Lubomíra Zaorálka, SPD minule za Středočeský kraj bojujícího Tomia Okamuru a komunisté stejně jako minule Leo Luzara, někdejšího místopředsedu strany - VÍCE ZDE.