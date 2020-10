Třídy krnovského gymnázia slouží voličům několika okrsků, takže se zde potkávají voliči z různých částí města. Byla to příležitost probrat, co je nového. Třeba jestli taky včera slyšeli houkat sanitku na Mikulášské, nebo jestli už viděli tu novou legrační karikaturu o zákazu zpěvu.

Fronty voličů na gymnáziu byly letos delší než obvykle, protože všichni zodpovědně dodržovali dvoumetrové rozestupy. Kromě povinných roušek si také řada voličů vzala s sebou rukavice. Každý už z médií věděl, že na značce dva metry před volební komisí musí na chvíli sejmout roušku nebo respirátor, aby si komisař mohl ověřit totožnost podle občanského průkazu. „Vy nemusíte, vás přece poznám i s rouškou. Vždyť jsme sousedi,“ usmívali se volební komisaři přes roušku na své známé.

„Mám v Krnově trvalé bydliště, ale už dlouho žiju v jiném kraji. Samozřejmě jsem přemýšlela, jestli mi to stojí za to riziko, abych vážila tak dlouhou cestu kvůli volbám. Ještě nikdy jsem ale volby nevynechala. Před cestou jsem si udělala test na covid, tak mám aspoň jistotu, že jsem negativní a cestou do volební místnosti nikoho neohrozím,“ uvedla volička Michaela Kosařová.

K TÉMATU

Volby do krajského zastupitelstva začaly na Bruntálsku a Krnovsku dnes ve 14 hodin. Pojďme se ohlédnout jak probíhaly ty minulé krajské volby před čtyřmi lety. V kraji přišlo k volebním urnám asi 30 procent voličů.

Přestože v okrese Bruntál voliči vybírali kromě krajských zastupitelů současně také senátora, účast zde byla o něco nižší. Samozřejmě v roce 2016 se ještě volilo bez roušek, takže účast nebyla poznamenána faktorem strachu z nákazy.

Volby do krajského zastupitelstva v obcích okresu Bruntál skončily podobně jako v jiných okresech. ANO zvítězilo v celém kraji, dostalo přes 25 % hlasů. Druhé ČSSD mělo 16,7 % a KSČM 11,4%. Velmi dobrý výsledek kolem 10 % mělo KDU-ČSL. Volební výsledek ODS a SPD byl téměř shodný kolem 7 procent. Piráti se tehdy v okresech a krajích teprve rozjížděli, takže se ziskem okolo 3 procent se do krajského zastupitelstva nedostali. Zato krátce před volbami Piráti s přehledem "zvítězili" ve studentských volbách, kde si „nanečisto“ zkusili volit mladí lidé, kteří ještě nemají skutečné volební právo. Dnes už jsou po čtyřech letech z těchto studentů dospělí plnoletí voliči a z Pirátů parlamentní strana.

Protože do krajského zastupitelstva kandidovala řada starostů okresu Bruntál, často měly jejich kandidátky ve svém regionu velkou podporu. Místní starosty často podpořili také vysokou volební účastí, ale na celokrajský úspěch jim to nestačilo. V kraji i v okrese Bruntál se souboj o první tři místa až na výjimky odehrával mezi ANO, KSČM a ČSSD. K výjimkám patřil například Leskovec nad Moravící, kde zvítězili Moravané nad komunisty i ANO, nebo Zátor, kde starostka kandidovala do kraje i do senátu. V Zátoru přišlo téměř 40 procent voličů, oproti 30 procentům v kraji a 28 procentům v okrese.

Zajímavý byl výsledek ve Slezských Pavlovicích, kde ODS nedostala ani jediný hlas, zato podpora komunistů přesáhla 17,7 %. To ve Městě Albrechticích měli komunisté podporu dokonce kolem 30 procent. V Nové Pláni zase 30 procent obyvatel volilo STAN, který se jinak v okrese ani v kraji nepřehoupl přes 5 procent. Starostové a nezávislí byli velmi silní například také v Široké Nivě, nebo v Třemešné.

Předvolební atmosféra v říjnu 2016 byla poznamenaná čerstvým rozhodnutím soudu, že který řešil žalobu moravskoslezského hejtmana Miroslava Nováka (ČSSD) na ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Rozsudek uložil Babišovi, že se má hejtmanovi Novákovi omluvit za své výroky v televizní debatě, kde označil přípravu průmyslové zóny v Karviné za Novákův „kšeft“ a „tunel“. Babiš před krajskými volbami prohlásil, že se omluvit nehodlá, proti rozsudku se odvolá a ještě o hejtmanovi Novákovi napsal další nelichotivé věci jako: „Koupil pro Moravskoslezský kraj pozemky od firmy tuneláře Bakaly, přitom se jedná o pochybnou průmyslovou zónu“ . Ve svém komentáři k nepravomocnému rozsudku Babiš také uvedl: „Rozdíl mezi Rathem a Novákem je jedině v tom, že Nováka nechytili. Je to jeden ze symbolů korupce na krajích.“