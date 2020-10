Vodovodní řad v délce 1362 metrů je veden z Chomýže do vodojemu v Krásných Loučkách. Čtyřicet let staré potrubí už trpělo řadou poruch, které je těžké dohledat a opravovat, protože podstatná část vede přes pole pod zemědělskými plodinami, kde je komplikovaný přístup.

Rekonstrukce ukázala, že vodovod na poli má i své výhody. Jsou zde vhodné podmínky pro technologii pluhování.

„Tuto technologii jsme použili v Krnově poprvé. Její výhodou je rychlost pokládky. V ideálních podmínkách to je až jeden kilometr za den. Další předností je, že nedochází k promísení zeminy, tedy horní a spodní vrstvy podloží. Radlice stroje obrazně řečeno vytvoří pouze rýhu, do které je zataženo potrubí včetně výstražné folie a signalizačního vodiče. Díky tomu není nutné provádět větší terénní úpravy. Půda v pluhovaných úsecích je vrácena do původního stavu pouze rozprostřením původní ornice,“ sdělil jednatel společnosti KVAK Libor Staněk.

Dalším kladem metody pluhování je cena. „Ta je přibližně o 40 procent levnější než pokládka potrubí výkopem,“ uzavřel Libor Staněk.