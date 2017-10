Vocelka děkoval Aulehlovi

Vernisáž otevřela výstavu fotografií Tomáše Vocelky. Tento krnovský rodák stál u počátků Regionu. Obdivuje práci krnovského fotografa Gustava Aulehly.

Tomáš Vocelka (vlevo) na vernisáži ve Flemmichově vile poděkoval krnovskému fotografovi Gustavu Aulehlovi (vpravo), který byl jeho velkým vzorem.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Krnovský výtvarník a pedagog Ladislav Seininger poznal Tomáše Vocelku jako kolegu v době, kdy působil na pedagogické škole. Na vernisáži jeho fotografií v krnovské Flemmichově vile upozornil, že velmi důležité jsou i popisky, které lze číst jako poezii.

Tomáš Vocelka při zahájení výstavy nezapoměl poděkovat rodině za trpělivost, protože tvůrčí focení je složitý proces, a pro toho, kdo fotografa na jeho cestách doprovází, to bývá nudná záležitost.

„Speciální dík partří podle mě nejlepšímu fotografovi v Česku, což je pan Gustav Aulehla. Od něj jsem se moc naučil a vždy bude mým velkým vzorem, i když fotím úplně jinak než on. Moc si cením toho, co jsem se od něj naučil,“ uvedl Tomáš Vocelka a potěšilo ho i to, kolik bývalých kolegů z Regionu se sešlo na vernisáži.

„Nebýt jich, nedostal bych se na cestu, na které jsem dnes, a tyto fotky by asi neexistovaly,“ doplnil Vocelka.