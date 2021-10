Lubomír Volný. V regionu, baště svého hnutí, sice získal jeho Volný blok přes 11 700 hlasů, což jsou dvě procenta všech hlasů, sám jich ale získal pouze čtyři tisíce, což nekoresponduje s doslova velkohubými prohlášeními, kterými kolem sebe před volbami střílel. Spíše tak (spolu s Trikolórou) ubral důležité hlasy Okamurově SPD. Celorepublikově pak nezískal Volný blok ani 1,5 procenta potřebného k vyplácení státního příspěvku za hlasy voličů. Lízátka tak bude muset dál kupovat ze svého. Bude-li o to mít ještě zájem, když opouští poslanecké křeslo.

Lukáš Černohorský. Dvojnásobnou porážku vstřebávají Piráti. Jednak věřili, že mnohem více budou dotírat na hnutí ANO a koalici Spolu, natož aby je přeskočila SPD. A doslova hřebíčkem do rakve se jim ukázalo uzavření koalice se STAN. Voliči svým oblíbeným starostům zakroužkovali lepší budoucnost než Pirátům a jejich lídr Lukáš Černohorský (stejně jako druhý v pořadí Ondřej Polanský), podle mnohých jinak perspektivní politik a chytrý člověk, se loučí se sněmovnou. Ze všech poražených je to patrně právě pro něj nejkrutější vystřízlivění.

Leo Luzar. Poprvé od vzniku samostatného státu nebudou komunisté ve vládě, ve společném státě se Slováky pak dokonce od druhé světové války. Pro mnohé občany je to vůbec nejdůležitější poslání letošních voleb. Symbolem krize strany v regionu je její lídr a někdejší místopředseda celé strany Leo Luzar, který s kolegy zůstal pod hranicí čtyř procent a dokonce až za novým uskupením Přísahou.

Lubomír Zaorálek. Spolustraníci mu vyčítají, že až příliš ztratil kontakt s komunální politikou, které nepřikládá takovou důležitost, voliči zase rozhodli, že je přežívajícím dinosaurem, kterému přivřeli brány z druhohor do sněmovny. V ní zkušený Ostravák končí po rovném čtvrt století! Je na čase, aby strana vsadila na novou krev? Volby jasně řekly, že ano.

Zdeňka Němečková Crkvenjaš. Na kandidátce koalice Spolu figurovala na pátém místě a než z ní v létě odstoupil exministr zdravotnictví Pavel Drobil, byla ještě níž. Nakonec však míří do sněmovny ze druhého místa v řadách koalice Spolu, přičemž za vítězným Zbyňkem Stanjurou zaostala v preferenčních hlasech o zanedbatelných 350 hlasů. Potvrdilo se, že politik-lékař lidi stále přitahuje.

Michaela Šebelová. Kroužkování se patrně stane novým nejoblíbenějším slovem v řadách Starostů a nezávislých (STAN). Starostka Kunčic pod Ondřejníkem Michaela Šebelová je touto cestou dostala ze 14 (!) místa na kandidátce na úplné čelo a podívá se do poslanecké sněmovny. Získala přes 1400 preferenčních hlasů víc než lídr koalice Lukáš Černohorský. Bravo!

Chybějící komunisté ve vládě poprvé od druhé světové války, úpadek sociální demokracie, která se rovněž nedostala do sněmovny, drtivé vítězství hnutí ANO v Moravskoslezském kraji, ale porážka na celostátní úrovni, vzestup ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod vlajkou koalice Spolu, ale i prokletí Pirátů za spolčení se se starosty, kteří byli patrně oblíbenější, než si partneři malovali. Z těchto témat se rýsují i konkrétní tváře poznamenané úspěchem a neúspěchem.

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu 2021, kandidáti Moravskoslezský kraj. | Foto: Koláž - autoři Deníku

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.