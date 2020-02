Krnované si Únor 1948 připomínají dodnes, ale s jiným obsahem. Jako pietu za oběti komunismu a vzpomínku na zločinný režim.

V roce 1988 se kulaté 40. výročí Vítězného února potkalo s 20. výročím sovětské okupace. Krnovští fotbalisté hráli „O pohár Vítězného února“, školáci chystali výstavku výtvarných prací na téma Únor 1948.

Zasloužilí straníci a milicionáři vyrazili na besedy do škol.

„Hlavní oslavy 40. výročí vítězství pracujícího lidu nad reakcí v únoru 1948 se uskutečnily pod heslem Každodenní poctivou prací pro socialismus a mír uplatňujeme odkaz Února 1948,“ zapsal krnovský kronikář Josef Dundálek roku 1988 a doplnil, že výročí Vítězného února provázela „výzdoba“ v závodech, školách a také ve výkladních skříních obchodů.

A jak bude v pondělí 17. února v Krnově probíhat letošní připomínka výročí Vítězného února?

„Připomeneme si Jana Palacha, 70 let od smrti kněze Josefa Toufara zavražděného komunisty i generála Heliodora Píku, kterého komunisté popravili. Vzpomeneme na statečného bojovníka od Tobruku a letce v Anglii Karla Křenka, odsouzeného k šestnácti letům vězení i další oběti,“ uvedla za organizátory z řad krnovských katolíků i evangelíků Ludmila Čajanová.

POLITICKÝ VĚZEŇ LEO ŽÍDEK

Leo Žídek jako předseda Konfederace politických vězňů už několikrát přijel do Krnova podpořit únorové shromáždění. Má co vyprávět. V padesátých letech plánoval útěk za hranice, ale padl do léčky agentů StB. Jako mladistvý dostal trest osm let v uranových dolech na Jáchymovsku a Příbramsku.

„Někdy se mluví o nás trochu posměšně jako o kladečích věnců, ale my především něco dlužíme lidem, kteří obětovali své životy a zdraví za dobrou věc. Přicházíme za politické vězně, kteří přinesli velké oběti. Už toho života nemáme tolik vyměřeno, takže je na nás, abychom co nejvíc svých zkušeností předali mladým,“ uvedl Leo Žídek na setkání v Krnově v únoru 2018.

PROGRAM V KRNOVĚ

Zájemci se 17. února v 16.30 hodin shromáždí ve Smetanových sadech a zapálí svíčky za oběti komunistické ideologie a totalitního režimu. Od 17 hodin bude za oběti sloužena mše v krnovském farním kostele sv. Martina. Následuje v 18 hodin beseda na faře s vězněm komunismu Leo Žídkem a s knězem Pavlem Barbořákem na téma pronásledování věřících.