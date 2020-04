Vláda na základě návrhu Ústředního krizového štábu povolila od 7. dubna jednání zastupitelstev i z jiných důvodů, než je projednání krizových opatření, a to včetně účasti veřejnosti.

Podmínkou je dodržení dvoumetrových rozestupů pro zastupitelstvo i veřejnost. Přesto vláda upřednostňuje zasedání zastupitelstev formou videokonferencí. Tak jako dnes v Krnově.

KRNOV: PŘÍMÝ PŘENOS NA YOUTUBE

Ve středu 8. dubna se poprvé uskuteční zasedání Zastupitelstva města Krnova videokonference. Vzhledem k mimořádné situaci, kdy shromažďování více lidí na jednom místě není žádoucí, mohou občané zasedání sledovat jen v přímém přenosu na kanále YouTube. Aby se videokonference příliš nelišila od běžného zasedání, bude umožněno také veřejnosti vyjádřit se k projednávaným bodům.

Krnovští zastupitelé se budou věnovat například financování rekonstrukce atletického stadionu, oprava komunikace a chodníků v Chářovské ulici či výstavbě kanalizace na Ježníku.

„Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu předkládáme v programu pouze nejnutnější přínosy související s krizovým řízením, dodržením termínů, akcí, zabráněním škod a zajištěním chodu úřadu, a to podle výkladu ministerstva vnitra. Z tohoto důvodu zatím úřad nepředkládá návrhy na podporu postižených živnostníků a firem,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

TESTOVÁNÍ SI ZKUSILO 18 ZASTUPITELŮ

Protože zastupitelstvo rozhoduje jako vrcholný orgán města, videokonferenci předcházel test, aby nějaká technické závada nebo nedorozumění nenarušilo jeho průběh. Z 27 krnovských zastupitelů se jich do testování zapojilo 18.

„Zastupitelky a zastupitelé byli opravdu šikovní. Dokonce i ti v důchodovém věku se s videokonferencí vypořádali na jedničku,“ shrnul výsledek videokonference nanečisto starosta Krnova Tomáš Hradil.

ŽERTOVNÉ HLASOVÁNÍ: VYHLÁSIT STÁT KRNOV?

Dobrou atmosféru při testování doprovodila i dvě zkušební hlasování. „Připojení Bruntálu ke Krnovu i vyhlášení samostatného krnovského státu neprošlo o jediný hlas. Pro bylo shodně 13 zastupitelů,“ prozradil starosta čím se zastupitelé baví při testovacím hlasování nanečisto. O čem se bude hlasovat doopravdy, to najdou zájemci v programu jednání. Na svém počítači nebo telefonu pak mohou sledovat, jak probíhá formou videokonference rozprava a hlasování. Může to být zajímavá zkušenost také pro mimokrnovské občany, protože obdobně by měla postupovat i další města a obce u svých kolektivních orgánů.

A jak si zastupitelé poradili s jednacím řádem, který pracuje s pojmy jako přítomný zastupitel nebo ověřování přítomnosti podpisem, ale nezná termín „připojený online“ ?

„Potřebnost změny jednacího řádu jsme řešili, ale díky opatřením vlády v nouzovém stavu nic takového není třeba. Bude zajímavé sledovat, zda se videokonference neuchytí i do budoucna, protože za normálních okolností zákon o obcích tuto formu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva neumožňuje,“ komentoval novinku Tomáš Hradil.

INFOBLOK



Občané se k projednávaným bodům mohou vyjádřit:

1. na Facebooku: Krnov oficiální stránka města

2. SMS zprávou zaslanou na tel. č. 606 316 439

3. mailem na: dcirova@mukrnov.cz.

Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města Krnova se bude vysílat ve středu 8. dubna od 16.30 hodin. Odkaz na živé vysílání bude zveřejněn ve stejný den v 16.20 hodin na webu města Krnova.