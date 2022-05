Náměstek hejtmana Jan Krkoška je hrdý, jaká vodíková témata se zde souběžně odehrávají.

"Spojení vodíkového vlaku, lodě a cyklistiky je v Moravskoslezském kraji velmi dobře načasované. Do Krnova právě přijeli slovenští kolegové z Košic, se kterými jsme od rána jednali jen o vodíku. Máme připravené memorandum o spolupráci s košickým krajem na téma energetiky. Dohodli jsme se, že ve spolupráci s vysokými školami zadáme výrobu dvou vodíkových lodí, z nichž jedna bude plout na přehradě Slezská Harta. Doufali jsme, že už dnes představíme první vodíkové kola, ale trochu se to opozdí," řekl Jan Krkoška na krnovském nádraží před vodíkovým vlakem.

Vodík v cyklistice a lodní dopravě

Zastupitelé Košického samosprávného kraje loni jako první na Slovensku přijali vodíkovou strategii. Do Moravskoslezského kraje slovenští partneři původně nepřijeli za vodíkem, ale za cestovním ruchem.

"Na Slezské Hartě jsme se dozvěděli, že je zde v provozu elektrická výletní loď. Tak jsme se se zástupci Moravskoslezského kraje zamysleli: co tak společně pracovat na vodíkové lodi? Naše technická univerzita v Košicích vyvinula nízkotlakové metalhybridové zásobníky na skladování vodíku. Je to jiná technologie, než tady ve vodíkovém vlaku, ale ideálně by se hodila na pohon lodi. Koupili jsme pár kol, že otestujeme využití vodíku v cyklistice. Bohužel nám přišla nesprávná koncovka, takže je ještě nemůžeme plnit vodíkem a představit už dnes. Ta správná součástka už je s kurýrem na cestě do Košic," uvedl vedoucí odboru regionálního rozvoje Košického kraje Matej Ovčiarka,

Zástupci Košického a Moravskoslezského kraje doufají, že příští setkání už absolvují na vodíkových kolech. Shodli se, že první společná cesta vodíkovým vlakem byl pro všechny účastníky silný zážitek a slibný začátek.

Starosta Tomáš Hradil si neodpustil postřeh, že za těch 150 let, co existuje trať do Olomouce, se tady toho zas tak moc nezměnilo.

"Doba cesty vlakem do Olomouce se nijak nezkrátila. Pro Krnováky je železnice klíčová nejen na Opavu a Ostravu. Víme, že se plánuje vysokorychlostní železnice Katovice - Ostrava - Brno - Praha, ale je pro nás stejně důležitý také směr na Olomouc. Věříme, že z hlediska komfortu a dojezdového času se trasa na Olomouc zlepší. Pokud za tím bude vodíkový vlak, budu šťastný," uvedl starosta Hradil.

Náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta doufá, že to budou právě České dráhy, kdo bude v budoucnosti vodíkové vlaky nakupovat a provozovat. "V dohledné době, tím myslím roky 2027 nebo 2028, máme šanci začít první vodíkové vlaky provozovat. Mělo by se začít právě tady v Moravskoslezkém kraji, který je velkým průkopníkem vodíkové technologie. Jako dopravce uděláme maximum, aby tady vodíkové vlaky byly běžné," doplnil Jiří Ješeta.

Předváděčka vodíkového vlaku probíhala ve spolupráci Českých drah s firmou Alstom, která je vyrábí. Podle ředitele společnosti Alstom pro Českou republiku a Slovensko Dana Kurucze takových vodíkových vlaků zatím bylo vyrobeno sedmdesát. Většina jezdí v Německu, ale brzy budou i v dalších zemích.

"Objednávky jsou z Anglie, Nizozemí, Francie i Itálie. Vlak, který dnes vidíte na krnovském nádraží, je unikát. Byl totiž vyrobený jako úplně první. Má 150 míst," uvedl Kurucz a ukázal směrem na střechu vlaku.

"Veškerá technologie je nahoře. Zásobníky na vodík, sání vzduchu a palivový článek. V něm probíhá základní chemická reakce vodíku s kyslíkem. U toho vzniká teplo, které se prostřednictvím vodní páry převádí na elektřinu. Ta pohání kola. Zbytková elektřina se ukládá v bateriích. Zbytkové teplo lze využít v zimě na vytápění. Je to bezodpadová technologie. Kde není žádné spalování, není ani žádné CO2 nebo oxidy dusíku. Náklady na provoz se už pomalu blíží dieselu. Budoucnost je ve vodíku," uzavřel Kurucz.

Mohl připravit prezentaci vlaku jen pro odborníky, ale moc mu záleželo na tom, aby se vodíkovým vakem poprvé svezli běžní cestující. Podařilo se to díky vstřícnosti Drážního úřadu. Obvykle se vozidlo homologuje dva roky. Vodíkový vlak se podařilo zhomologovat za tři měsíce.