Školy si naplánovaly lyžařský výcvik, takže nechtějí děti zklamat. Je to zvláštní pohled, jak se bílé lyžařské sjezdovky vyjímají o okolní krajině, kde už si přírodní sníh dávno vzala obleva. V Jeseníkách se díky technickému sněhu stále lyžuje na Kopřivné, Annabergu i v Karlově pod Pradědem, ale v okolí sjezdovek už žádný sníh není.

Na to, že leden bývá vrcholem lyžařské sezony, lyžařů v Jeseníkách je málo. Ve Ski Aréně Karlov v Malé Morávce už zrušili večerní lyžování a zastavil se vlek Kazmarka i lanovka na Čerťák, ale stále jsou v provozu Ski Express Karlov i Myšák. Na Annabergu v Andělské Hoře je stále v provozu hlavní sjezdovka i dětský park.

Zdroj: František Kuba

Lyžaři i vlekaři musí počítat s tím, že až do konce týdne bude počasí oblačné, a občasné přeháňky přinesou víc deště než sněhu. Na horách sice meteorologové předpovídají sněžení, ale až v nadmořských výškách nad 800 metrů. Až v neděli 15. ledna by se měla hranice mezi sněhem a deštěm posunout do poloh kolem 600 metrů nad mořem. Příští týden se už konečně ochladí, počasí začne připomínat zimu. Začne mrznout aspoň přes noc a sněžit bude i v nižších polohách.