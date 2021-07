Záchranáři ji spojili se školením a kvalifikačními zkouškami. Každý vodní záchranář musí kromě plavání a různých zásahů u tonoucího také ovládat zdravovědu, první pomoc a základní techniky resuscitace.

Samozřejmostí jsou zkoušky, které vodní záchranáře opravňují k řízení motorového člunu.

Školitel první pomoci přijel z Ostravy, a instruktor záchranářského minima na volné vodě z Frýdku-Místku. Kvůli objektivitě zkoušek je nutné, aby zkoušející byl z jiného spolku vodní záchranné služby.

„Kvalifikační zkoušky musí být přísné a regulérní, protože jsme součást integrovaného záchranného systému. Kdokoliv má nějaký závažný problém a dovolá se na tísňovou linku, dispečer vyhodnotí, za jak dlouho u něj můžeme být my, hasiči nebo záchranka, a pak rozhodne o dalším postupu. Nemusí se jednat jen o tonoucího. Může to být někdo, koho v pobřežním pásmu Harty postihl infarkt. Tam, kde se sbíhají linky tísňového volání, vyhodnotí nejrychlejší možnou záchranu člověka a podle potřeby kontaktují nás, hasiče, policii, záchranku nebo více složek současně,“ vysvětlil Miloslav Střelec, předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Bruntál - Slezská Harta.

Bruntálští vodní záchranáři zahájili sezonu na Slezské Hartě školením a kvalifikačními zkouškami.Zdroj: Deník/František Kuba

Předností vodní záchranné služby je to, že po vodní hladině Slezské Harty se rychle dostane i do míst, kam žádné cesty nevedou. Nebo na místo zásahu po vodě dorazí rychleji, než pozemní posádky po silnicích a cestách. V sezoně vodní záchranáři hlídkují na Hartě každý víkend a o svátcích od 9 do 18 hodin.