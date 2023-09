Zahradní, výzkumné, zábavní, vzdělávací, obchodní, relaxační a ekologické… Centrum Gardenpolis Bruntál se 23. září poprvé představilo veřejnosti. Na ploše jednoho hektaru byl uveden do zkušebního provozu ekologický a podnikatelský projekt, který aspiruje stát se novým turistickým cílem Bruntálu.

Zahájení zkušebního provozu Gardenpolis 23.9.2023 | Video: František Kuba

Jeho výzkumnou věž porostlou rostlinami u výpadovky na Olomouc nelze přehlédnout. Není to rozhledna, ale zařízení, které zkoumá a vyvíjí takzvané vertikální zahrady.

Testují zde vliv světových stran, substrátů a zavlažování na rostliny, které se jako novinka začínají instalovat na střechy a fasády domů kvůli izolaci, chlazení i čištění vzduchu. Majitele běžných zahrad a balkonů s truhlíky v Gardenpolis čeká spousta inspirace a zboží. Stejně tak kutily.

V Gardenpolis už chystají spoustu akcí. Tou první bude oblíbené Dýňobraní, které se sem přesune ze Zahradního centra Bruntál.

Včelaři, knihovna, gastronomie, obchod…

Od února 2022 lidé zvědavě sledovali, že se na místě bývalých kasáren něco buduje. Gardenpolis se zatím věnuje návštěvníkům v rámci zkušebního provozu, ale plný provoz se očekává až v květnu 2024.

„Myšlenka uvedení Gardencentra do zkušebního provozu pro veřejnost vznikla hlavně proto, abychom vás už dál nenapínali a nenechali dále čekat. Tak bych chtěl požádat, abyste přimhouřili oči, pokud narazíte na nějaké drobné chyby. Připravovali jsme to otevření do půl druhé do rána. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na tom podíleli. Myslím, že jsme to skoro ve všem dotáhli, ale také víme, že tu a tam ještě nějaké chybičky jsou. Brzy se všechno doladí,“ slíbil při slavnostním přestřižení pásky Michal Svoboda z firmy Strommy Company, která za projektem stojí.

Představuje dva roky projektování a dva roky stavby. Ekologie provázaná s moderními technologiemi vyžaduje energetickou soběstačnost. Proto má Gardenpolis vlastní fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým uložištěm.

Protože je projektem místních, kteří dobře znají Bruntál, otevírají se zde zajímavé možnosti spolupráce.

Na otevírací slavnosti se představili například včelaři z kroužku Apis Bruntál nebo bruntálská knihovna, která nabízí spoustu literatury o zahradničení a kutilství. Nabude zde nouze ani o gastronomické zážitky v kavárně. Zábava, vzdělávací programy a zahradnické dílny pro děti i dospělé jsou samozřejmostí.

Za projektem stojí místní

Gardenpolis podporují a vítají starosta Bruntálu Martin Henč (ANO) i místostarosta Bruntálu Petr Rys (Bruntál 2022).

„Za projektem Gardencentra stojí místní, takže je v Bruntálu už známe. Vidíme, že je za nimi vidět kus práce. Než se rozhodli postavit Gardenpolis, řadu let provozovali Zahradní centrum na Třídě práce, takže v této zahradnické branži mají určitou historii a jméno. Už jste viděli jejich krásné zelené fasády v centru Bruntálu na domově Pohoda? Město jim dalo k dispozici fasádu, a oni ji využili pro testování své moderní ekologické technologie zelených fasád,“ uvedl místostarosta Bruntálu Petr Rys.

Vize: propojení ekologie a byznysu

Mezi prvními návštěvníky Gardenpolis byla řada zvědavců, kteří přijeli z Opavska nebo z Krnova. Miroslava Krčová je tímto projektem nadšená.

„Nemohu k tomu říct nic lepšího, než oni sami píší na svých stránkách. Je to skutečně tak, dokonalá propojenost ekologie a byznysu. Přesně tak si představuji fungování všech podniků, bez ohledu na to, zda se jedná o zahradnictví, nový chodník, správu města, nebo třeba kulturu. Nezapomněli na nic. Mají krásné vize. Bez vizí se nedá dost dobře fungovat. Jsem nadšená, že mladí lidé mají odvahu přemýšlet jinak. Jsou velká síla a motor. Jsem hrdá na to, že jsou z Bruntálu,“ pochválila Gardenpolis Miroslava Krčová.

„Zkoumáme a objevujeme nové směry, které zajistí krásu a udržitelnost v každém detailu,” shrnuli autoři Gardenpolis svou ústřední vizi.

Časová osa projektu Gardenpolis

2018 se objevily první myšlenky a návrhy na papírech

2022 přijela na místo brownfieldu těžká technika a lidé z mnoha oborů, aby v Bruntálu začali budovat zcela nový projekt

v září 2023: zahájen zkušebního provoz

v květnu 2024 uvedení do plného provozu