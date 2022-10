Krnovan má na Srí Lance hotelový komplex, novináři zemi ublížili, říká Kořínek

Nové Heřminovy pod vedením Ludvíka Drobného odmítaly nový územní plán, dokud nebudou podobné problémy spojené s přehradou uspokojivě vyřešeny. Proto první dotazy občanů na novou starostku směřovaly právě na její postoj k územnímu plánu.

Potřebuje obec nový územní plán?

„Většina zastupitelů je tu nová, takže všichni se budeme muset s procesem územního plánování teprve detailně seznámit. Předbíhat událostem tak, že dnes tu někoho obviním, že svým rozhodnutím likviduje obec, není na místě. Všichni víme, že Moravskoslezský kraj řeší přehradu podle svého územního plánu, a že náš územní plán je nedostatečný. A to ne z důvodu, zda brání nebo nebrání stavbě přehrady, ale že z pohledu řadového občana Nových Heřminov je nevyužitelný,“ představila svůj postoj Michaela Hermanová, která před zvolením do funkce starostky působila v oblasti Oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Hodlá Zátor doplácet na Heřminovy?

Ludvík Drobný starostku upozornil, že není kam spěchat, protože termín na zpracování nových územních plánů byl prodloužen do roku 2028. „Spousta obcí nemá nový územní plán. Brno ho nemá už čtyři roky, tak nestrašme lidi zbytečně, že jim bude chybět,“ reagoval Ludvík Drobný s tím, že nový územní plán sice neznamená zánik obce, ale otevřenou cestu pro stavby, které v navržené podobě nejsou v zájmu občanů Heřminov.

Jako typický příklad sporné stavby uvedl navrženou kanalizaci, která odvede odpadní vody z Heřminov na čističku v Zátoru. Povodí Odry sice postaví kanalizaci ze státního rozpočtu, ale o vysoké provozní náklady se musí podělit občané Zátoru a Heřminov.

„Nejsem proti kanalizaci, ale ať se čistička postaví v Heřminovech a ne že se voda bude odvádět do Zátoru. V Zátoru jsou rádi, že se svezou s přehradou a stát jim postaví zdarma kanalizaci i čistírnu, ale u nás v Heřminovech se musí postavit také čtyři přečerpávací stanice, aby se naše odpady nějak dostaly do Zátoru. Provoz úseku v Heřminovech bude kvůli přečerpávání nesrovnatelně dražší, než provoz úseku kanalizace v Zátoru. Jsem zvědav, jak dlouho budou chtít obyvatelé Zátoru platit vysoké náklady za Heřminovy,“ vysvětlil Ludvík Drobný co je potřeba vyřešit dřív, než začne stavba kanalizace zakotvená v projektu přehrady. Navíc je nová čistička navržena na hranicích Zátoru a Brantic, takže brantičtí občané ji budou mít na dohled. Obávají zápachu a hluku z čističky, která neslouží Branticím, ale Novým Heřminovům, Zátoru a Čakové.

Ať přečerpávání platí Povodí Odry

„Celkové náklady na provoz kanalizace a čističky se musí promítnout ve stočném. Pro Zátor je nejvýhodnější celkové režijní náklady rozdělit na úsek Zátor a úsek Heřminovy. Netroufám si odhadnout, jaké budeme platit stočné, když na to přečerpávání zůstaneme sami. Pokud Povodí Odry nutně potřebuje, aby naše odpady byly odvedené pod hráz, protože běžné čístírny neumí z odpadní vody vyčistit fosforečnany, tak ať si laskavě vodu s fosforem čerpají pod hráz do Zátoru na své náklady,“ vysvětlil Drobný problematiku novým zastupitelům.

Nový místostarosta Rastislav Vlček považuje popisovanou situaci za známku nedostatečné komunikace. „O těch věcech se musí jednat s institucema a s lidma, kteří ty projekty mají zpracovávat a řešit. Že takové jednání neprobíhají, je chyba. To se musí změnit. Bez ohledu na to, zda máme nebo nemáme územní plán, musíme aktivně prosazovat své zájmy ve všech oblastech, které se týkají obce,“ uzavřel Vlček. Drobný ho ujistil, že taková jednání už proběhla, ale bez pozitivního závěru pro Nové Heřminovy.