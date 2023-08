ANKETA/ Navzdory prázdninám a dovoleným krnovské kino Mír 70 i bruntálské kino Centrum zažívají zlaté časy. Takovou letní sezonu kinaři už dlouho nepamatují. Po úspěchu premiér Barbie a Oppenheimera právě přichází do kin další trhák: Kazmův film Onemanshow: The Movie.

Premiéra ONEMANSHOW: The movie v Krnově 17. 8. 2023 | Video: František Kuba

Kromě těchto tří mimořádných trháků má slušnou návštěvnost také pár dalších premiér, například romantická československá komedie Nikdy neříkej nikdy nebo nejnovější Indiana Jones. Ceny vstupenek určuje primárně distributor filmů, takže v Krnově i v Bruntálu můžete filmové novinky shlédnout za 140 korun.

Zatímco kino v Bruntálu nabízí popcorn v jednotné ceně i velikosti: sáček za 39 korun, v Krnově je popcornová nabídka podstatně pestřejší. Od malého popcornu za 15 korun až po velký kyblík za 90 korun. Kromě obvyklých popcornů slaný/sladký si můžete v Krnově dopřát také příchutě šunka/sýr.

Bruntálské kino nabízí kromě běžných mainstreamových projekcí také filmový klub a seniorklub. Také v Krnově v kině funguje seniorklub a artklub, ale navíc také letní kino pod hvězdami a korunami stromů v zahradě kamenného kina. Obě kina mají vyřešený bezbariérový přístup.

Bruntálské kino na Jesenické ulici má celkovou kapacitu 264 lidí. Z toho 187 se vejde do velkého sálu a 77 návštěvníků do malého sálu.

Krnovské kino Mír se nachází na náměstí Míru. Hlavní kinosál má kapacitu 318 míst. Pro zamilované diváky je zde rozmístěno 12 dvojsedaček.

„Oznamujeme změnu v programu. Od 21. do 23. 8. od 17 hodin místo filmu Transformers: Probuzení monster přidáváme představení filmu Onemanshow. Každý zákazník, který si zakoupí vstupenku na film Onemanshow, dostane speciální kartičku. Instrukce o jejím použití se dozví na konci filmu,“ vzkazuje svým fanouškům bruntálské kino Centrum. Poté od 25. 8. nabídne divákům další reprízy Oppenheimera a od 28.8. reprízy Barbie.

To Krnované se už do konce srpna dalších repríz Barbie nedočkají, ale Oppenheimer je v nabídce. Krnované mohou až do září chodit na Kazmův film, který podle reklamních sloganů mění zaběhnutá pravidla kinematografie a díky tajemné kartičce pokračuje v realitě.