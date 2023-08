„Růžová se hodí ke všemu, a proto nám tak sluší,“ je nejdůležitější poselství filmového trháku Barbie. Díky zfilmované Barbie růžová nekompromisně vtrhla do šatníků a kinosálů po celém světě. Do krnovského kina Mír chodili diváci v kostýmech svých oblíbených hrdinů naposledy na Pána prstenů. Teď do tohoto kina už týden míří fanoušci a fanynky Barbie v růžovém outfitu.

Do kina na Barbie v růžovém outfitu. Červenec a srpen 2023 | Video: František Kuba

Kluci a děvčata na sebe před kinem mávají: „Hi, Barbie! Hi, Ken! Ahoj Kene. Ahoj Barbie“. Růžová dnes frčí bez ohledu na věk. Barbie sice nestárne, protože je panenka, ale za těch 64 let, co už je tady s námi, spousta jejích fanoušků dospěla, takže dnes chodí do kina s dětmi, které Barbie world teprve začínají objevovat.

Růžová se objevila na premiéře, a funguje dodnes

Fronty u pokladen, ve kterých převládá růžová. Tak to vypadá v krnovském kině Mír, ať už se Barbie hraje za deště v letňáku nebo týden po premiéře.

Zdroj: Youtube

„Už premiéra Barbie měla v Krnově nádhernou atmosféru. Hned první den se domluvila parta kluků, že dorazí v růžovém, a od té doby tu růžovou máme pořád. Někdy víc, někdy míň, ale na každém promítání ji potkáte. Je to úžasné, jak se děti a mládež nechali filmem unést, a dospělí jim v tom fandí. Už hrajeme Barbie celý týden, a pořád se na ni chodí. Už dlouho se nám nestalo, že se lidé tak nadchnou pro nějaký film,“ pochvalují si uvaděčky z krnovského kina Mír fenomén Barbie.

Nejulítlejší film roku 2023

Film Barbie je vizuálně odlišný od všechno, co v posledních letech nabízela blockbusterová produkce Hollywoodu. Díky panence Barbie se každý může stát tím, o čem právě sní. Divák v kině nepozná, zda tento únik do růžového panenkovského světa je víc parodie nebo obdivný výtvarný hold fenoménu Barbie word.

Kinofilové ve filmu nachází odkazy na Kubrickovo dílo a intelektuálové se přou, zda toto Girl Power poselství spíš feminizuje patriarchát nebo maskulinizuje matriarchát. Většinu publika v kinosále ale tvoří děti, kterým je panenka Barbie určena.

Rybník Balaton jako zóna koupání, rekreace a kempů? Krnované diskutují

A také dorostenci, kteří dokážou ocenit nejulítlejší a nejvtipnější film roku 2023. Vždyť po všech stránkách dokonalá panenka Barbie, na kterou dotírá existenciální krize myšlenkami na smrt a celulitidu, je brutální i citlivá satira současně.

Kenův kult existuje v Krnově už dekády

Vlnu parodií, které konfrontují Barbie a jejího kámoše Kena s realitou, v Krnově spustila dávno před filmem kapela Poslední výstřel. Už na svém albu Rozhodně nečekejte sex z roku 2009 má čtyři songy věnované soužití Kena a Barbie.

Zdroj: Youtube

„Jó, frajer Ken už nežije, přestal se vyrábět a bude mít pohřeb. Maminka Mattel řekla "Dost! Změna přítele Barbie udělá dobře. Udělá dobře…" V posledních letech Ken hodně pil, co toho natropil a jednou Barbie zbil. A to se přeci nedělá, bít toho anděla, když to sama nechtěla,“ zpívají Krnované na koncertech Posledního výstřelu už třicet let.

Díky Poslednímu výstřelu vědí, že Ken je křestní jméno a Taur je příjmení. Ken Taur je vždycky perfektní. Pečlivě se osprchuje, oholí a navoní, a pak se prochází šatníkem obrovským jako hangár. Než se Ken vrátí z projížďky jaguárem, nahá Barbie se maluje, lakuje, pije Kofolu a čte. Nakonec spolu vyrazí na výlet. Tak to chodí v Krnově na koncertech Posledního výstřelu, který svou kultovní parodií Kena a Barbie baví publikum už dekády.