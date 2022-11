Divočáci při posledním hledání potravy palouk rozryli takovým způsobem, že se zde výletníci cítí asi jako v rozbahněné oranici. Co s tím? Oplotit palouk, jehož hlavní předností je plynulý přechod z civilizace do přírody?

Na problém upozornil kolegy krnovský zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM): „Obrátili se na mě lidé z Ježníku, jestli by se nedalo něco dělat s Ježečkovým paloukem. Po létě je to tam rozryté a v dezolátním stavu. Pokud se to neoplotí nebo se s tím něco neudělá, pak je zbytečné to nazývat Ježečkův palouček, protože je to spíš kančí palouk,“ uvedl Sekanina na zasedání zastupitelstva.

Ježečkův palouk láká k procházkám co příměstských lesů Krnova od roku 2008. Projekt byl unikátní v tom, že v rámci diskuse u kulatého stolu jeho podobu navrhovali samotní občané. Dokonce vymysleli i název Ježečkův palouk. Architekti ve spolupráci s lesníky pak jejich návrhy zpracovali do finální podoby. S řáděním divokých prasat tak blízko zástavby tehdy ale nikdo nepočítal.

Jednatel Lesní správy města Krnova Ivan Vrátný konstatoval, že rytí divokých prasat na Ježečkově palouku je věčný problém. „Zvěř, která žije na Ježníku, si už na lidi tak zvykla, že ani nemá snahu být přes den někde v ústraní. Skutečně jedinou šancí jak ochránit lokalitu Ježečkova paloučku je totální oplocení s brankami. Pak ale zase bude docházet k tomu, kdo má hlídat, aby lidi ty branky po sobě zavírali. Tohle je dost těžký oříšek, který nevím jak vyřešit,“ krčil rameny Ivan Vrátný.

Také starosta Tomáš Hradil má s rytím divočáků osobní zkušenost: „Nerad bych, abychom toto téma uzavřeli, že to nejde řešit. Teď asi na nic moudrého nepřijdeme, ale zkusíme se nad tím ještě zamyslet. Já jsem tam byl letos taky se svými dětmi, a opravdu to tam nevypadá dobře. Nějak se s tím budeme muset vypořádat,“ poděkoval Hradil za důležitý podnět.

Od doby vzniku Ježečkova palouku se zde odehrála ještě jedna významná změna. Loni experimentálně zkusili na Ježníku odstranit odpadkové koše. Cílem bylo zjistit, zda v příměstských lesích existuje přímá úměra mezi počtem odpadkových košů a množstvím odpadků v okolních lesích. Často se stávalo, že odpadky z přeplněného koše rozfoukal vítr po okolí nebo že obsah košů roznášeli psi i volně žijící zvěř. V oblasti Starých Purkartic, kde jsou hojně navštěvovaná odpočívadla u Kamenné boudy a u jezírka Mořské oko, žádné koše nebyly, takže zde se turisté naučili veškerý odpad z lesa odnést. Proč by taková pravidla nemohla fungovat také v lesích na Ježníku?

„K důvodu odstranit odpadkové koše nás dovedla také skutečnost, že například ve všech národních parcích v České republice to již udělali před námi. Nepočítáme, že tímto krokem se okamžitě zbavíme odpadu v lese, ale věříme v rozumné uvažování návštěvníků. Nikdo se přece nechce rekreovat v zaneřáděném prostředí. Doma nebo na zahradě si také neodhazujeme volně odpadky, tak proč to dělat v přírodě,“ zdůvodnil toto rozhodnutí Ivan Vrátný na jaře 2021. Při návštěvě redaktora Deníku na Ježečkova palouku 11. listopadu 2022 bylo v rohu altánu pár plechovek, lahví i plastových obalů, ale nejedná se o významné množství odpadu. Problém s divočáky je zde daleko markantnější, než reakce lidí na odstranění košů.