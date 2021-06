„Jakákoli aktivita, která dětem nabídne smysluplné trávení času během letních prázdnin v kolektivu vrstevníků je skvělá. Snahu tento čas využít také k doučování považuji za vítanou, zda bude mít pozitivní výsledky, bude zřejmě velmi těžko prokazatelné. Nicméně, děti budou se svými vrstevníky, aspoň trošku si zopakují učivo, budou mít bohatší léto. Osobně si myslím, že letní kempy budou mít nakonec mnohem větší pozitivní dopad na děti z pohledu socializačního, než že by ve velkém dohnaly zameškané učivo,“ řekl Deníku Stanislav Folwarczny.

Na kempech by podle něj děti mohly částečně obnovit své původní návyky nebo se vrátit k pohybu. Zlepšilo by se tak jejich duševní zdraví a přístup ke zdravějšímu životnímu stylu. „V konečném důsledku to může mít z dlouhodobého hlediska mnohem větší smysl než to, že nějakou část znalostí nebudou umět na výbornou,“ míní náměstek.Konkrétně na krajský úřad se žádný zájemce o podporu doučování neobrátil. Úřad však finanční pomoc připravuje, jak už přiblížil Stanislav Folwarczny.

„Dlouhé odloučení od školní docházky a kontaktu s vrstevníky během pandemie má i další negativní dopady než na výuku. Proto nově nabízíme v návaznosti na covid finanční podporu projektům zaměřeným na prevenci duševního zdraví dětí a mládeže. Tato podpora byla začleněna do dotačního programu zaměřeného na prevenci rizikových projevů chování u mládeže. Krajští zastupitelé budou 17. června rozhodovat o podpoře třiatřiceti žádostí,“ upřesňuje.

Další podpora míří z kraje k organizátorům volnočasových aktivit s mládeží, týká se to příspěvků na celoroční činnost řady organizací, mnohé z nich pořádají i letní tábory. I o těchto dotacích se bude rozhodovat v polovině června.