Zaplněné sály na vernisážích by mohly Úvalnu závidět i galerie ve velkých městech. Jak je možné, že obec s necelou tisícovkou obyvatel se stává nadregionálním kulturním centrem? Našli sem cestu ctitelé umění z Opavska, Krnovska i z Polska.

Svou tvorbu zde prezentují renomovaní umělci. Titul "obec roku 2018" Úvalno zviditelnil, ale především lidé našli důvod se sem vracet opakovaně.

V současnosti v galerii na Rychtě vystavuje fotograf a kurátor Jidřich Štreit, který má podobnou zkušenost ze Sovince. Dokázal do této zapadlé odlehlé vesnice pořádat tak zajímavé výpravy, že zájemci o umění z velkých měst neváhali přijet z velké dálky.

V úvodu své vernisáže Štreit poděkoval starostovi Úvalna Radkovi Šimkovi, který dokázal spoluobčany nadchnout pro svou vizi oživení Rychty, a také Bohumilu Králíkovi, jenž pro Úvalno připravuje kulturní program.

Poklonu oběma složil také Jiří Siostrzonek ze Slezské univerzity, který má zajímavou vlastnost. Při svých proslovech neustále balancuje na hraně žertovné mystifikace a seriozního projevu.

ZRYCHTOVANÝ V BLUDIŠTI RYCHTY

„Velké uznání panu starostovi Šimkovi a poděkování panu Králíkovi. Tleskáte a ještě nevíte proč, ale tentokrát jste se trefili. Tady na tomto místě se ještě před pěti lety uvažovalo, že se tu postaví Tesco. Nová prodejna místo staré Rychty je normální a nikomu by to nevadilo, pokud vedle ní budou sportoviště. Pan starosta Šimek byl osvícený, a tak se rozhodl, že Úvalno unikátní budovu Rychty zachová. Je tak překrásná, že stojí za to se v ní procházet, i kdyby tu žádné výstavy nebyly. Já jsem si ji procházel asi pětkrát, a jednou jsem dokonce musel přespat v bludišti, protože jsem se předtím zrychtoval, ale i tak je to tu úžasné,“ vysvětlil Jiří Siostrzonek účastníkům vernisáže, jak se z téměř odepsané Rychty stala vyhledávaná atrakce.

KÉŽ JE STAROSTA ZVOLEN OPAKOVANĚ

Pak se Jiří Siostrzonek obrátil na starostu Úvalna Radka Šimka: „Díky, pane starosto, kéž jste zvolen na dlouhá léta, a kdybyste měl čas, tak ve volných chvílích můžete dělat primátora města Opavy. Také s panem Králíkem se známe už dlouho, protože ten je zase nositelem kultury. Všimněte si, že všechny významné kulturní akce jsou ve velkých městech. Kolegové se nás ptají, proč děláme to samé na vesnici, jako je Úvalno. My odpovídáme, že v Praze už všechno je, tak vy si toho pak nevážíte. Kdežto když uděláte stejnou akci na místech, kde pravidelný kulturní provoz neexistuje, lidé si toho váží a jsou ochotni přijet třeba do Úvalna z velké dálky,“ představil Jiří Siostrzonek svou teorii, proč v Úvalně na vernisážích bývá tolik návštěvníků.