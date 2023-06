Veroniku Zajícovou v listopadu 2021 na přechodu pro chodce srazilo auto v plné rychlosti. Měla prasklou lebku, krvácení do mozku, prasklý obratel a komplikovanou zlomeninu. Lékaři ani trenéři nevěřili, že se dokáže vrátit do ringu či klece oktagonu a dál sbírat medaile. Po propuštění z ARO intenzivně trénovala, aby červnu 2022 v Ostravě vystoupila na Dni bojovníků a otevřela si cestu na mistrovství Evropy.

Dodal, že devatenáctiletá Veronika si tentokrát opravdu sáhla na dno svých sil. Soutěže probíhaly na několika místech najednou a ona musela během krátké chvíle absolvovat další a další zápasy a boje. "Někdy už ani nechtěla pokračovat dál - nemohla. Vždy se ale nakonec vzchopila a pokračovala dále. Bylo to hodně náročné. Verča je statečná. Také se tam za ní přišli podívat kamarádi z organizace MMAA a taky ji přišel podpořit kamarád Dragunov s rodinou, kterého Verča také podporovala a trénovala. Mistrovství se účastnily stovky zápasníků a soutěž byla na vysoké úrovni," poděkoval Radek Zajíc všem, kteří Veronice pomáhali s přípravou a také těm, kteří jí fandí a různě ji podporují.

"Absolvovala disciplíny K1, Lightcontact, Kicklight a Lowkick s tím, že některé disciplíny soutěžila i ve dvou váhových kategoriích. Brzy půjde na operaci nohy, a tak chce nyní ještě co nejvíce zápasit a trénovat, protože potom bude mít velkou prodlevu," informoval o úspěchu její otec Radek Zajíc.

Získala dvakrát zlato a třikrát stříbro. Pár zápasů ještě stihne, ale brzy ji čeká návrat do nemocnice. Na 20. června má naplánované vytahování šroubů z nohy a v červenci zase semifinále Miss České republiky.

Teď si dá od bojových sportů zase na pár dní pohov. Čeká ji vytahování hřebů a šroubů z nohy. "Pak plánuje asi tři týdny rehabilitace a v červenci bude následovat semifinále MISS České Republiky. A potom zase příprava na další zápasy… Mezitím pomáhá trénovat nevidomého Dragunova na Clash of The Stars. A také pomáhá u nás ve firmě a chodí na praxe do Kofoly, kde montuje pneumatiky na náklaďáky," popsal Radek Zajíc neuvěřitelný program Veroniky. Operace, rehabilitace, soutěž krásy, práce a zápasy bojových umění na vrcholové úrovni.

Pohár darovala nevidomému kamarádovi

Pohár, který Veronika Zajícová vyhrála v sobotu na mistrovství republiky v kickboxu, ještě tentýž den večer darovala nevidomému Dragunovovi. Ten měl zápas v kleci v Clash Of The Stars proti vidícímu Dannymu TV Twixovi. Aby se šance soupeřů vyrovnaly, měli zakryté oči a na těle rolničky, aby se mohli orientovat podle sluchu.

"Bohužel prohrál. Jako jediný zápas z celého večera Clash Of The Stars vydržel ale všechny tři kola a jako jediný byl rozhodnut na body. Dragunov bojoval jako lev, a i když byl Danny těžší o 12 kilogramů, tak Dragunov nepodlehl, ale mrštně se dostával ze sevření Danyho a dokázal i přes svůj váhový a výškový hendikep se ctí vybojovat všechny tři kola. Od začátku bylo vidět, že je tento zápas nevyrovnaný, a kromě toho, že Dragunov při svých tréninzích není schopen "pobrat" techniky a informace jako člověk vidící, tak zde byla i velká váhová převaha soupeře. Veronika a další zkušení trenéři a zápasníci se sice snažili Dragunova připravit co nejlépe, ale bohužel ten i tak na body prohrál," popsal zápas Radek Zajíc.

Přesto byl jeho výkon publikem považován za mimořádný a ovace nebraly konce. Veronika mu ještě přímo v kleci darovala svůj mistrovský pohár.

Otec Radek Zajíc: Jsem na Verču hrdý

"Byl to dosud největší pohár, který kdy vysoutěžila. Vysoký asi přes metr. Kdo zná Verču, ví, že pro ni má obrovskou cenu. Přesto jej darovala kamarádovi Dragunovovi se slovy, že tady není nikdo jiný, kdo by si jej více zasloužil," doplnil Radek Zajíc s tím, že je na svou dceru hrdý a váží si tohoto sportovního gesta.

Veronika Zajícová z Krnova: nedávno byla v bezvědomí, teď je mistryně Evropy

Dragunov si užil svou chvíli slávy a byl i přes svou prohru šťastný. "Seznámili jsme se i s jeho rodinou a jsou to moc milí lidé. Dnes Veronika pokračuje na mistrovství republiky v dalších disciplínách. Už se jí blíží operace nohy 20. června, kdy ji budou vyndávat železa a šrouby, takže si před tím chce ještě co nejvíce zazápasit. Držte ji prosím palce," uzavřel Radek Zajíc.