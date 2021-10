V Moravskoslezském kraji však byla nižší volební účast (60,56 procenta) než ta celorepubliková (65,43 procenta). I přesto se vyšplhala na nejlepší čísla za poslední roky. Nejvíce lidí volilo hnutí ANO na Karvinsku, kde to bylo téměř 40 procent všech volících obyvatel, konkrétně 38,61 procenta. Možná překvapivě silnou podporu mělo ANO také na Bruntálsku – 36,16 procenta.

Ne nadarmo se říká, že Moravskoslezský kraj je baštou Miloše Zemana a hnutí ANO. V tomto případě bylo směrodatné to druhé. Zatímco v jiných regionech se uskupení přetahovala o procenta, nebo dokonce jejich desetiny, na severu Moravy a ve Slezsku bylo velmi brzy zřejmé, kdo vyhraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.