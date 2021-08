Během očkování si přišlo na osoblažské náměstí pro vakcínu přes 150 občanů. Bylo to podle vás hodně nebo málo?Zájem o očkování mě příjemně překvapil. Myslím, že 150 nově naočkovaných je v dané situaci velmi slušné číslo. Osoblaha má asi 1200 obyvatel. Máme tady vyloučenou lokalitu, kde se dalo předpokládat, že se do očkování nepohrnou. Místní, kteří se chtěli očkovat, už byli naočkovaní dřív. Těch 150 naočkovaných byli buď mladí, kteří se dřív očkovat nemohli, nebo nerozhodnutí, kteří váhali. Samozřejmě se k nám přijeli očkovat také z okolních obcí.

Na slavnostní zahájení rekonstrukce osoblažského nádraží dorazili starostové z dalších obcí, které úzkokolejka Osoblažka spojuje. Zřejmě spojuje také ty, kteří se podílejí na tomto náročném projektu.

Osoblažka není jen o tom dopravit se odněkud někam. Představuje také významné kulturní, historické a technické hodnoty. Udělali jsme dobře, že jsme včas koupili nádražní budovy kolem Osoblažky. Kdyby se nám to nepodařilo, mohly ty rekonstrukce dopadnout úplně jinak. Spousta historických nádražních budov, které patří státu, se dnes bourá úplně nebo to demolicemi očešou a ponechají jen kousek. Je úžasné, že rozvoj úzkokolejky a citlivou rekonstrukci nádraží podle našich představ podpořil také stát a kraj. Získáme dotaci a kraj nám to předfinacuje, protože ne každá obec má na účtu takový balík.

Zažil jste atmosféru Osoblažky už z dětství?

Nejsem rodák z Osoblahy. Přišli jsme sem s ženou až když jsem měl po vojně. Už to bude 37 let.

Za socialismu byl široko daleko známý festival Osoblaha zpívá a tančí, na kterém vystupovaly takové hvězdy jako Waldemar Matuška. Má festival v Osoblaze nějaké pokračování?

Máme tu už dvanáctý ročník Osoblažského kulturního léta. Hudební léto je dost velká akce, stojí nás každoročně přes 300 tisíc. Také gastrofestival Ochutnej Osoblažsko je velmi oblíbený. Chlapi z našich technických služeb postaví stany v parku u osoblažského koupaliště. Hlavní organizátor je Mikroregion Osoblažsko. Soutěží v něm mezi sebou kuchařské týmy z obcí Osoblažska i různé zájmové skupiny. Gastroferstival bude 4. září.

Jak vypadá letošní sezona na osoblažském koupališti?

Loni bohužel koupaliště nejelo kvůli covidu a není napuštěné ani letos. Bylo to těžké rozhodnutí, ale bohužel provozní náklady se zvýšily a současně nám dlouhodobě klesá návštěvnost. Každý už má doma na zahradě svůj bazén, a Poláci v okolních obcích mají několik podstatně modernějších koupališť a vodních parků. Navíc se hygienické podmínky velmi zpřísnily a ztráty narůstaly. V roce 2019, když bylo koupaliště otevřené naposledy, nás provoz stál kolem půl milionu a za celou sezonu tam bylo jen 2200 vstupů. Spočítali jsme si, že abychom zvládli pravidla zpřísněná covidovými opatřeními, museli bychom přijmout jednoho nebo dva další lidi, abychom zajistili permanentní dezinfekci. To by provoz prodražilo asi o 200 tisíc. Myslím, že bychom měli peníze využít účelněji. Pokud by se zmírnily hygienické podmínky, koupaliště zase otevřeme. Technologie na koupališti pravidelně kontrolujeme a ověřujeme jejich funkčnost. Není problém udržet kvalitu vody, ale udržet ekonomicky rozumný provoz v malém městě s malým rozpočtem.

Jste starostou už asi osm let. Co se zde za tu dobu změnilo?

Domov důchodců, škola, tři bytové domy i obecní úřad mají nové fasády a moderní kotelny s automaty na pelety nebo uhlí. Je to velký příspěvek čistému ovzduší. Ty ranní dýmy z komínů už pominuly. Už nám zbývá dořešit jen kotelnu v družině, a tu zvládneme ještě letos. Pak už všechny hlavní zdroje znečištění budou eliminované. Školu a část rodinných domů jsme loni napojili na kanalizaci. Vyřešili jsme výtlakem čerpání na centrální čističku, aby se další část Osoblahy odkanalizovala.

Jaké další investice jsou v Osoblaze připravené?

Dostali jsme dotaci na zateplení fasády a centrální vytápění dalších domů v centru, kde si dnes lokálně topí každý sám. Je to velmi důležitá investice, protože nízkopříjmové a bezpříjmové skupiny obyvatel na ekologii moc nehledí a spálí všechno, co hoří. Opravy tolika komínů jdou do statisíců, takže odklon od lokálních topenišť k centrální kotelně je správný směr. Bohužel nás zaskočilo, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Jde o zakázku za 15 milionů, a přesto žádná firma nemá zájem. V minulosti jsme hodně spolupracovali s Taylorem, ale oni teď mají velkou zakázku nádraží na Osoblažce, kde se to vysoutěžilo před námi. Zdá se, že stavební formy dnes mají práce nad hlavu. Nemůžeme čekat moc dlouho, když je to vázané na dotace. Letos ještě budeme pokládat kanalizaci na Slunečné ulici a budeme přes čerpačku napojovat domov důchodců. Tam byl rozpočet 9,5 milionu, a vysoutěžilo se to za 6,5 milionu. Je to záhada, proč jednou je takový zájem, že firmy jdou s cenou dolů, a jindy se nepřihlásí ani jedna. Jednou to jde a jednou ne.

Nález sestřeleného sovětského letadla nám připomenul, že Osoblaha byla prvním osvobozeným městem na českém území. Tyto události připomíná také památník na osoblažském náměstí. Dnes ale vypadá jinak, než jak si ho pamatujeme z předchozích let.

Sochy i dělo tam zůstalo, ale dlažby a zídky už byly v hrozném stavu a navíc taková monumentální estetika velké vydlážděné plechy už dávno vyšla z módy. Předělalo se to celé do stylu parčíku s chodníčky. Vysázela nám to místní firma pana Hakena podle návrhu architektky. Je na tu proměnu pěkný pohled, protože od jara tam pořád něco kvete, i tráva už tam hezky roste.

Jaké pamětihodnosti může Osoblaha ukázat návštěvníkům?

Po Osoblažce je druhou nejnavštěvovanější pamětihodností náš židovský hřbitov. Před dvěma lety se nám podařilo opravit na 300 náhrobků. Je to památka mimořádného významu. Pod Osoblahu patří také Studnice, což je v podstatě zaniklá obec. Zbyly tam dva baráky a jedna chata. Ve Studnici jsme opravili kapličku, která byla téměř na spadnutí. Často tam jezdí výletníci na kolech, tak tam mají k dispozici infotabule se srovnáním, jak to vypadalo dříve. Jak pěkná byla kaplička před válkou a jak postupně zchátrala, aby dokázali ocenit, jak vypadá teď. Děláme ve Studnici u kaple svatého Linharta v listopadu pouť, když má svátek. Napečou se koláče, přijede pan farář, přijdou lidi z okolí, připravíme tam lavičky a stan. Starší občany, co mají zájem, do Studnice dovezeme. Je to tak pěkná kaplička, že i můj syn se rozhodl tam uspořádat svatební obřad.

V příštím roce, až skončí ohledání trosek Šturmoviku, dostane osoblažské muzeum vzácný exponát. Můžete muzeum představit?

Muzeum většinou funguje na telefon. Úžasně se o něj stará Marian Hrabovský z osoblažské školy se svým kolegou. Bylo navštěvované hodně, když na úzkokolejce jezdila pára. Je tam hodně věcí, které se našly na půdách a různě po barácích na Osoblažsku. Také je tam hodně věcí z války, co se našlo na polích nebo vykopalo. Různé helmy, nábojnice a podobně. Věřím, že Šturmovik zájem o muzeum a o výlet do Osoblahy ještě výrazně zvýší.