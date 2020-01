Školní jídelna v Žižkově ulici se zaplnila Krnovany, kteří přišli sledovat polemiku odborníků. O bezpečnosti a účinnosti nové technologie jsou přesvědčeni Miloš Klíma z Masarykovy univerzity Brno a Jaromír Hanačík ze společnosti NanoZone.

Naopak předběžnou opatrnost a dlouhodobější výzkum před zavedením do praxe doporučují Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu Praha a Jana Kukutschová z Technické univerzity VŠB Ostrava.

Jak nanonástřik oxidu titaničitého na plochy ve školkách sníží nemocnost dětí?

MÉNĚ VIRŮ A BAKTERIÍ = MÉNĚ NEMOCÍ

„Jde o preventivní opatření na snížení rizika kontaktních nákaz. Měření jsme prováděli všude, kde jsme aplikaci použili. Účinnost, neboli snížení počtu mikroorganismů, je velmi vysoká. Řádově v desítkách procent. Tam, kde je méně bakterií a virů, je logicky nižší pravděpodobnost nákazy. Máme ošetřené desítky školek, které budeme i v budoucnosti sledovat, a to včetně nemocnosti dětí,“ představil Jaromír Hanačík technologii firmy NanoZone, která byly vyvinuta v Japonsku před deseti lety.

Bohumil Kotlík ze zdravotního ústavu oponoval, že ve školkách nehrozí kontaktní nákazy, jako třeba žloutenka, ale spíš kapénkové a respirační, které se šíří vzduchem. „Nestačí srovnat pár školek. Studie, která ověří účinnost, trvá deset i dvacet let, protože potřebuje dostatečně velký soubor měření. Já si na ni rád počkám. V současnosti nejde o epidemiologický postup, který má oporu v relevantní studii,“ uvedl Kotlík.

GARANCE JE 36 MĚSÍCŮ, ALE CO PAK?

Jana Kukutschová pracuje v oboru nanotechnologií 15 let. „Přednáším také rizika nanomateriálů. Zaujalo mě, že účinnost nástřiku je 36 měsíců. Co se s tím materiálem stane pak?“ obrátila se na zástupce firmy NanoZone.

„Nevíme, jak s těmi ošetřenými povrchy bude majitel nakládat. Pokud přemaluje desku stolu a zamezí přístupu světla, přestane to fungovat. Japonský výrobce doporučil garanci 36 měsíců. Auto se vám po uplynutí záruční doby nerozpadne, takže i nástřik bude fungovat i bez garance. Třeba dalších deset let,“ ujistil ji Jaromír Hanačík.

BĚŽNÉ INFEKCE JSOU PRO VÝVOJ IMUNITY PLUS

V krnovské nemocnici byla nanonástřikem oxidu titaničitého ošetřena jednotka intenzivní péče JIP, kde je aseptický režim nejpřísnější, ale na dětském oddělení se neprováděl. Také primářka dětského oddělení Marie Žaloudíková si přišla poslechnout argumenty pro i proti této nové technologii.

„Věřím, že město v dobré víře chce snížit nemocnost ve školkách. Teď se dozvídám, že děti byly zařazeny do nějakého projektu, jehož účinnost se teprve má ověřit. Dosud tu ale nebylo řečeno, proč vlastně chceme dětem připravit hypoalergenní prostředí. To je ve školce k ničemu. Předškolní děti si prodělají pět až deset běžných respiračních infekcí za rok. Rýma i kašel vychovávají jejich imunitní systém,“ uvedla primářka Marie Žaloudíková, která patří k zastáncům principu předběžné opatrnosti.

„Zaznělo tady, že nástřik lze z povrchu odstranit jen mechanickou silou. Co kdyby se po letech zjistilo, že nástřik nebyl úplně dobrý tah? Jak se toho zbavit? Spálíme stoly? Vyvezeme umyvadla na skládku? Co se s tou látkou bude dít dál? Jako matka a pediatr nevidím logiku, proč by to mělo být ve školce,“ uvedla Žaloudíková za potlesku.

STAROSTA: PORADÍME SE V ZASTUPITELSTVU

Zastupitel Libor Nowak (ODS) patří ke skeptikům. Vadí mu například, že některé závěry japonských vědců nebyly před zavedením do praxe dostatečně ověřeny a potvrzeny českými experty. Vyzval vedení města, aby konečné rozhodnutí o nanonástřiku neponechávalo na ředitelkách mateřských školek, ale otevřelo diskusi o tomto tématu v zastupitelstvu.

„Paní ředitelky se měly rozhodnout do pondělí, a ve středu máme zasedání zastupitelstva. Je důležité vědět, jaký názor mají paní ředitelky, ale bylo by ukvapené to uzavřít dřív, než k tomu proběhne diskuse v zastupitelstvu. Probíhalo to tak, že přišla firma s nabídkou, a ředitelky řekly my to chceme. Drtivá většina lidí v tomto sále nejspíš nesouhlasí s nástřikem, ale vím minimálně o jedné školce, kde tuto možnost přivítala nejen ředitelka, ale i rodiče. Slyšel jsem spoustu reakcí na toto téma. Například, že ředitelky mají strach rozhodnout proti vedení města, ale já mám spíš opačný pocit, že ředitelky jsou pod tlakem rodičů. Takže se poradíme na zastupitelstvu a uvidíme,“ uzavřel starosta Tomáš Hradil (Krnovští patrioti), který sám má děti v předškolním věku.