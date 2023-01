Ta v Krnově dodává teplo do většiny městských bytů, a také teplou vodu. Společnost oznámila, že zvýšila od 1. ledna 2023 cenu obou těchto komodit.

V případě tepla se jedná o zdražení o 38 procent, u teplé vody až o 86 procent. „Kromě dálkových dodávek tepla a teplé užitkové vody máme v několika málo domech také plynové kotelny, do nichž plyn dodává rovněž Veolia. Jelikož plyn taktéž zdražil, cena tepla a teplé vody v těchto domech vzrostla o 76 procent,“ uvedl městský energetik Pavel Kotásek z krnovského odboru investic a správy majetku.

V souvislosti s růstem cen krnovská radnice doporučuje nájemníkům městských bytů zvážit navýšení záloh na energie, aby po vyúčtování letošního roku neměli příliš velké nedoplatky. „V případě, že budou chtít zálohy zvýšit, měli by se dostavit k nám na úřad, kde jim bude vystaven nový evidenční list pro výpočet nájemného a záloh na služby,“ uvedla vedoucí krnovského oddělení pronájmů a prodejů Blanka Krištofíková.

Navýšení záloh a nový evidenční list vyřizuje v úřední hodiny referentka oddělení pronájmů a prodejů Pavla Dřímalová, kterou nájemníci najdou v kanceláři v přízemí budovy naproti radnice na adrese Hlavní náměstí 34. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, ve čtvrtek pak od 13 do 15 hodin.