Ve Vrbně roste multifunkční skateboardová hala

Krytý skatepark pro všechny příznivce adrenalinových sportů budují členové oddílu netradičních sportů a skateboardu při TJ Sokol ve Vrbně pod Pradědem.

Jakub Rektořík (vlevo) a Zdeněk Rybár z vrbenského oddílu netradičních sportů a skateboardu sedí na kovové konstrukci rampy, na níž se budou prohánět milovníci prken s kolečky.Foto: Deník/Lukáš Nedomlel

Prvním přírůstkem do haly by měla být minirampa o velikosti 12 x 6,2 metrů, kterou v těchto dnech členové oddílu připravují. Následovat ji mají i jiné překážky jako zábradlí nebo bedýnky, které vyhovují jinému druhu ježdění na skateboardu. Vstupné do haly by podle slov členů oddílu mělo být symbolické. Jediným jeho cílem bude pokrytí nájmu a elektřiny v objektu.

Otevření minirampy plánuje oddíl na letošní listopad. V současné chvíli budou členové na kovovou konstrukci rampy přidělávat dřevěnou překližku, po níž se bude jezdit. „Na konstrukci budeme pokládat po celé ploše čtyřcentimetrové smrkové latě, na které ještě přijde březová překližka. Tyto materiály jsme vybírali, protože se do skateparků hodí nejlépe,“ prozradil Zdeněk Rybár z oddílu netradičních sportů a skateboardu.

Multifunkční hala vzniká v prostorách bývalých vrbenských skláren a kromě samotného místa pro skateboarding chtějí provozovatelé využít prostory i ke kulturním akcím. „Součástí skejtové haly je i hudební zkušebna, kde už probíhají zkoušky kapel. Rádi bychom takto halu využívali pro organizaci menších koncertů a kulturních akcí,“ nastínil možné využití haly Zdeněk Rybár.

Od září, kdy se členové oddílu pustili naplno do práce, financují výstavbu skateboardingové haly ze svých peněz a zároveň hledají sponzory, kteří by jim s výstavbou pomohli. „Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám doteď přispěli. Během září jsme totiž díky soukromým dárcům i sponzorům z České asociace skateboardingu, různých skateboardingových firem ale i firmy přímo z Vrbna získali něco mezi osmdesáti a devadesáti tisíci, což nám vystačí na výstavbu minirampy, potřebné snížení stropu a nejnutnější náklady na vytápění a nájem,“ uvedl Zdeněk Rybár s tím, že pořád hledají další sponzory, kteří by jim pomohli uvést v život celou halu.

Prostor v bývalých sklárnách objevili členové oddílu vlastně náhodou díky jednomu ze skateboardistů, Jakubovi Rektoříkovi. „Měli jsme zkušebnu v bývalém Dřevokombinátu, pak to ale koupil nový investor a neprodloužil nám nájemní smlouvu, tak jsme se museli poohlídnout jinde a napadly nás sklárny,“ uvedl Rektořík. Když pak ve sklárnách objevili prostor, který má rozměry 32 x 6,2 metrů rozhodli se v něm vybudovat místo, kde se půjde dát na skateboardu přečkat zima. „V tu chvíli jsme se vlastně hned domluvili se zdejším správcem Kurtem Schneidrem, že bychom si pronajali celý ten prostor. Byl pro a teď vychází hodně vstříc všemu, co bychom tu chtěli vytvořit, za což mu patří velké díky,“ dodal Rektořík.