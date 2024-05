Nové občánky města přivítali letos poprvé ve Vrbně pod Pradědem. Šest holčiček a sedm chlapečků s jejich rodiči a dalšími příbuznými přivítala místostarostka města Iveta Pešatová.

Vítání občánků ve Vrbně pod Pradědem. | Foto: MÚ Vrbno pod Pradědem, se souhlasem

Novými občánky jsou Alena, Bruno, Dorota, Karel, Markéta, dva Matyášové, Mia, Oliver, Patrik, dvě Sofie a Šimon.

„Dětem přeji, aby se jim ve Vrbně pod Pradědem dobře vyrůstalo, žilo a byly zde spokojené. Rodičům pak pevné nervy, ale hlavně mnoho úžasných společných zážitků a radosti s jejich ratolestmi,“ řekla s úsměvem místostarostka Iveta Pešatová.

Dětem s přáním spokojeného života předala místostarostka věcný dárek, maminkám bílou růži, poukázky do drogerie a lékárny, a jak se již stalo dobrou tradicí také dárkovou sadu s poukazem na členství ve vrbenské knihovně pro dítě do 6 let, která je součástí projektu Bookstart – S knížkou do života.

Vítání občánků ve Vrbně pod Pradědem.Zdroj: MÚ Vrbno pod Pradědem, se souhlasem

Součástí slavnostní akce bylo i vystoupení dětí z Mateřské školy Jesenická pod vedením jejich učitelek.

Rodiče, kteří mají o přivítání svých dětí mezi občany našeho města zájem, žádáme, aby sledovali webové stránky města, zpravodaj a další komunikační kanály, prostřednictvím kterých je budeme informovat o termínech dalšího vítání a sdělovat všechny potřebné aktuální informace,“ vyzvala Jaroslava Harazinová z odboru vnitřních věcí vrbenského městského úřadu.