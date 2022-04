Hlavní závod na 90 kilometrů je nejprestižnější soutěž běžeckých lyžařů na světě. Vítězství v devadesátikilometrovém závodu je největší možný úspěch, kterého lze v běžkařském sportu dosáhnout. Letos se na start postavilo 16 tisíc závodníků. Byl mezi nimi také Jan Najdek z Dolní Moravice. Ve své kategorii nad 75 let dojel druhý.

„První do cíle dojel a vyhrál to Švéd. O druhé místo se dělíme s kamarádem z Liberce. Měli jsme úplně stejný čas. Nejvíc mě potěšilo, kolik favorizovaných Švédů jsem předběhl. To byli sportovci, kteří v minulosti už v běžeckém lyžování něco dokázali. O to je ten výsledek důležitější, když proti mně amatérovi stáli soupeři se spoustou zkušeností,“ radoval se ze svého výkonu Jan Najdek.

Z jeho výkonu měl obrovskou radost také kamarád Radoslav Kaláb, který se s ním marně snaží držet krok v tréninku i na závodech.

„Jakmile se vyrazí na trať, Nejdek nezná kamaráda. Spolu jsme se něco natrénovali, ale jakmile se postaví na start, probudí se v něm soutěživost. Hotovo, nazdar, ujede mi jako vždycky. Když posbírá medailová místa, radujeme se z jeho výkonu zase všichni společně,“ představil svého kamaráda a souseda Radoslav Kaláb z Dolní Moravice.

Založil oddíl běžeckého lyžování

Jan Najdek byl u toho, když v roce 1995 v Dolní Moravici při oddílu kopané vznikl oddíl lyžování. „Já jsem se narodil v Dolní Moravici, ale dlouho jsem žil a pracoval v Ostravě u ČEZu jako technik strojního zařízení. Mou profesí byly turbíny, generátory, cesty do Dukovan a tak. Měl jsem na starosti třeba zařízení z kategorie 500 megawattů. Při elektrárně jsme měli turistický oddíl a jezdili hlavně Beskydy, ale objevil jsem také zimní Jizerky. Letos jsem tam byl už po čtyřicáté. V Jizerkách jsem poprvé koukal, jak se mají dělat pořádné běžecké tratě. Skvělé trati se tam dělaly už za komunistů na pokyn Lubomíra Štrougala,“ ohlédl se za svým sportovním i profesním životem Jan Najdek.

Technika soupaž je rychlejší

S přibývajícími roky se Janu Najdkovi začalo stýskat po rodné Dolní Moravici. Postavil si zde domek a založil oddíl běžeckého lyžování. Už v mládí zjistil, že podmínky pro běžkařský sport jsou zde přímo ideální.

„Už jako mladý kluk jsem kolem roku 1978 tady zažil od lyžařský oddíl, takzvaný policejní. Tam jsem absolvoval své první závody. Ještě jsem tehdy moc neuměl stát na lyžích, tak mi to soupeři nandali. Byla to pro mě výzva, abych začal trénovat a zlepšoval se. Pořádné výsledky se ale dostavují až teď, když mám díky důchodu dost času věnovat se běžeckému lyžování naplno,“ uvedl Jan Najdek.

Největší přelom ve výkonnosti lyžařů z Dolní Moravice nastal, když objevili běžkařskou techniku soupaž a zjistili, že je podstatně rychlejší než tradiční techniky. Samozřejmě také výrobci lyží neustále zdokonalují své technologie, které běžkařům pomáhají k maximálním výkonům.

Všestranný sportovec

Jan Najdek do běžeckého lyžování „zavlekl“, jak sám říká, také syna Roberta Najdka a spoustu kamarádů, aby měl pořád s kým trénovat a koho porážet na závodech.

„Jezdíme na běžkách celou zimu. Když roztaje sníh, jen přehodíme výhybku na na kolo, kolečkové lyže, tenis a fotbal. Zapomněl jsem zmínit, že jsem taky závodně hrál hokej, dokonce i divizi v Porubě. Hokej jsem hrál za fakultní nemocnici až do 65 let. Vždycky mě to táhlo ke sportu. Stala se z toho trénování až taková povinnost. Hodně kamarádů z hokeje jsem ukecal, aby Jizerku jezdili se mnou. Za sezonu naběhám třeba tisíc kilometrů s kolečkovýma lyžema, a také na běžkách to obvykle dělá přes 800 kilometrů,“ popsal Jan Najdek své sportovní vyžití.

„Ráno dostane od manželky vzorovou sportovní snídani a vyrazí trénovat. Odpoledne se chvilku prospí a vyrazí trénovat znovu. Večer už má od manželky nachystanou vzorovou večeři a pak se chvíli dívá na televizi. Tak to u nich chodí každý den. Díky tomu v 76 letech za sebou ve Švédsku nechal 52 závodníků, co zdaleka nebyli takoví amatéři jako on,“ doplnil Radoslav Kaláb.