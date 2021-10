Varieté Krhut v Krnově nabídne skeče, písničky a humor Ostravska

Krnovský klub Kofola se svou dramaturgií v říjnu opakovaně strefil do vkusu publika. Koncerty Pokáče, Tří sester, MIG 21 i No Name hlásí vyprodáno.Rozhodně bychom neměli přehlédnout 27. října Varieté Krhut, což je show spíše k sezení než do tance.O co se jedná?

Jiří Krhut (na snímku) & Štěpán Kozub. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Varieté Krhut je originální show muzikanta a baviče Jiřího Krhuta, jehož domovskou scénou se stal Klub Heligonka. Tam se svým repertoárem vystupoval v Kabaretu Bo po boku Jaromíra Nohavici. Krhutovo sólové varieté je mozaika stand-upů, skečů a scénických písniček inspirovaných svérázným životem na Ostravsku. Večerní běh Bruntálem ovládli Martin Ocásek a Lucie Vikartovská Přečíst článek › Představení vás vtáhne do bizarních situací z prostředí jako jsou například zastavárny, veksláci, tržnice, fitcentra, pracovní úřady, pofidérní prodejní akce, ajťáci nebo specifika ostravské Stodolní ulice.Jiří Krhut často vtahuje diváka do svých skečů, scének, básniček, anekdot a scénických písniček. Jako skladatel se autorsky zapsal také do tvorby známých českých interpretů, jako je třeba Ewa Farna, František Segrado, Vojtěch Dyk, Lenka Nová nebo také česká legenda Marie Rottrová. V roce 2019 vydal Jiří Krhut svou sólovou desku s názvem Čapkárna. Album čerpá z veselých písniček a jeho kabaretních představení.