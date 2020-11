/FOTOGALERIE/ Vánoční atmosféru v Krnově kromě adventních trhů zajistí také výzdoba města. Ta se poprvé rozzáří v neděli 29. listopadu.

Vánoční výzdoba se v Krnově poprvé rozzáří v neděli 29. listopadu. | Foto: Deník / František Kuba

„Rozsvítí se kompletní výzdoba, to znamená vánoční strom vedle pódia na náměstí, borovice nedaleko Radničního restaurantu, platan u Bauerova památníku, světelná brána na promenádě ve středu náměstí, anděl u obchodního domu a jednotlivé ulice. Kromě těch v centru města to jsou Bruntálská, Revoluční, Opavská a letos nově i Soukenická, a to v úseku od knihovny po křižovatku s ulicí Sv. Ducha,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlína Říhová.