Není divu, že se vánoční stromek Dvorců okamžitě ujal vedení. Je sice stále v čele pelotonu, ale nic není rozhodnuto. Hlasování poběží až do 18. prosince 2022. Zatím to vypadá, že by se vyzyvatelem Dvorců mohla stát Karviná, která už se také přehoupla přes první tisícovku hlasů.

Dvorce jsou favoritem soutěže už jen proto, že obhajují titul Nejkrásnější strom Moravskoslezského kraje 2021. Důstojným soupeřem jim byl loni Rýmařov. V podstatě se soutěž padesáti stromků z padesáti měst loni změnila v epickou klikací bitvu mezi Dvorci a Rýmařovem. Z jednoho počítače lze poslat maximálně šest hlasů za 24 hodin. Zní to neuvěřitelně, ale malá obec Dvorce s 1300 obyvateli tímto způsobem minule poslala do soutěže 36 625 hlasů. Dvorečtí nadšenci spojili své síly, aby do hlasování zapojili všechny přátele a známé.

Hledali podporu internetové komunity ze všech koutů České republiky i v zahraničí. Raději ani nespali a odložili všechny vánoční radovánky a povinnosti, jen aby do soutěže poslali víc hlasů než Rýmařov. Do poslední chvíle to byl napínavý nerozhodný souboj. Rýmařov dal nakonec dohromady úctyhodných 29 tisíc hlasů, ale na porážku Dvorců to nestačilo. Jen na pěkné druhé místo.

„Zase nenavařeno, neuklizeno. No co, pro vítězství třeba něco obětovat,“ hecují se hlasovací týmy ve Dvorcích. „Hlasujte, uděláme pak zas vítězný sraz u stromku se slivovičkou,“ povzbuzuje dvorecké sousedy Pavla Háková.

Klíčem k úspěchu je nádherný strom

Ve Dvorcích se ale najdou také skeptici, kteří doporučují nenakupovat pyrotechniku na oslavy předčasně. V soutěži je přece přihlášená také spousta nádherných stromečků z velkých lidnatých metropolí.

Krásný strom je samozřejmě pro úspěch v této soutěži klíčový. Dvorečtí na ten svůj mohou být právem hrdí. Smrk před Obecním úřadem ve Dvorcích patří k nejkrásnějším v kraji bez ohledu na to, jak dopadne soutěž.

„Stromeček letos máme od jedné místní paní, takže je přímo ze Dvorců. Je to stříbrný smrček. Loňská jedlička, která vyhrála, byla proti němu taková dost štíhlá. Vyrostla štíhlá jedlička, zpívá v té známé vánoční písničce, tak jsme to chtěli dodržet. Letošní smrk je podstatně košatější. Až jsme se až báli, jestli nám budou stačit ozdoby na tak široký stromeček. Základem jsou tatéž ozdoby co loni, ale ty dekorace kolem stromku jsou nové,“ představil stromek starosta Dvorců Jan Božovský. Občané si ho hned zamilovali. Dělají si u něj skupinové fotky nejen na památku, ale také aby pěknou fotkou získali další fanoušky a hlasy do soutěže Deníku.