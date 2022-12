Na svět měl přijít týden před Vánocemi, ale v bříšku u maminky se mu líbilo. Navíc jeho příchod na svět byl pro maminku i tatínka opravdovým zážitkem. „Byli jsme sice krátce po termínu, ale nic nenasvědčovalo tomu, že pojedu do porodnice o Štědrém dni. S manželem a tříletou dcerou Eliškou jsme spokojeně prožívali sváteční den. Po večeři jsme si rozbalili dárky a když jsem se zvedla od stromečku, začala jsem rodit,“ uvedla sympatická maminka Iva.

Tatínek Michal zautíkal pro sousedy, kteří pohlídali dceru Elišku do příjezdu prarodičů a společně s ženou vyrazil do krnovské porodnice. „Matěj byl za hodinu na světě. Moc děkuji sousedům, babičce a dědečkům za pohlídání Elišky a velké díky patří personálu porodnice,“ řekla spokojená maminka Iva Flokovičová.

Michaela Svobodová z Bruntálu moc dobře ví, jaké je to slavit narozeniny na Štědrý den, jelikož se sama narodila 24. prosince. Ale vůbec netušila, že přivede na svět dceru Magdalénku také o Štědrém večeru. „Od rána jsem měla zvláštní pocit, ale říkala jsem si, že to tak rychlé nebude. Jenže během odpoledne postupně přišly kontrakce. S přítelem jsme stihli večeři a poté vyrazili do porodnice,“ prozradila maminka Míša.

Příchod Magdalénky na svět dojal celou rodinu. „Skoro všichni tu zprávu obrečeli. Pro nás s přítelem je to určitě ten nejkrásnější dárek. Děkujeme zdravotníkům krnovské porodnice za vlídný přístup,“ dodala Michaela Svobodová, která bude společně s dcerou slavit narozeniny o Štědrém dni.

V porodnici bylo rušno i po Štědrovečerní půlnoci, kdy do rána na svět přišla další dvě miminka. Vedení krnovské nemocnice všem maminkám a dětem přeje do života pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěchů.