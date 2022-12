VIDEO: Na Ukrajinu dorazil hasičský vůz z Krnova. Místní TV odvysílala reportáž

Vrchovský se na cestu do Nadvirny vydá letos už počtvrté. Tentokrát vyrazí na Ukrajinu společně se svými kolegy, Khrystynou Bohoslavets a Martinem Veličkou.

Součástí nákladu bude také padesát spacáků a stejný počet karimatek i termoprádla za celkem 70 tisíc korun od soukromého dárce. „V žádosti z Nadvirny bylo položek víc, ale vybrali jsme to nejdůležitější, co by mělo pomoct v situaci, kdy je bombardována kritická infrastruktura. Nadvirna se jednak snaží koordinovat pomoc mířící na východ země, tak pomáhat lidem, kteří do města z východu přicházejí,“ upřesnil Filip Vrchovský. Do Krnova by se měla tříčlenná výprava vrátit 22. prosince.

Na podporu Ukrajiny vyčlenili zastupitelé z městského rozpočtu na začátku března tři miliony korun. Z této částky byly již vyčerpány dva miliony korun. Zbývající milion bude převeden do příštího roku. Stále také trvá finanční sbírka pro Nadvirnu. Na transparentním účtu 123-6331260277 /0100 je v současné době 389 516,94 Kč. Město ale nejen dává. Z pozice ubytovatele je příjemcem kompenzačního příspěvku na ubytování, který se pro územně samosprávné celky v současné době zvýšil z 250 na 300 korun za osobu a noc.

V Krnově našlo dočasný azyl kolem 350 občanů Ukrajiny, kteří jsou ubytováni například v bývalém domově mládeže v Hlubčické ulici, v klášteře minoritů, penzionech nebo v rodinách a soukromých bytech. Jedná se především o matky s dětmi. Uprchlíci se snaží začlenit do běžného života, dospělí si hledají a zpravidla i nacházejí zaměstnání a děti chodí do školy.