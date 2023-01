Tomáš Hradil, starosta Krnova (Krnovští patrioti): Zdá se mi, že celé to předvolební období bylo mnohem kultivovanější než před pěti nebo deseti roky. Tehdy se lidé ve velkém uráželi, vedly se nepřátelské boje o to, kdo má být tím pravým. Teď mi přijde celá veřejná debata slušnější a věcnější. Zdá se, že česká demokracie přes všechny překážky a nedostatky zraje. A my, voliči, s ní.

Nadpoloviční většina voličů okresu Bruntál volila Andreje Babiše

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: Pro mě byl tento výsledek předvídatelný, byť jsem očekával, že paní Nerudová získá více procent hlasů. O dvou postupujících do druhého kola však nebylo pochyb. Nepřekvapilo mě nic celorepublikově ani v regionu, pořád se to nese v rytmu, jaký známe i z jiných voleb. Tam je však podíl faktoru „antibabiš“, který je ve společnosti už několik let, výrazně silnější. Úžasný výsledek je pro mě samotná volební účast – čím více lidí bude chodit volit, tím lépe. Není to jako u senátorů, které volí několik tisíc lidí, jasně to dokládá mandát kandidátů a posléze i odráží sebevědomí vítěze. Co se týče mé volby pro druhé kolo, držím své stanovisko, neměním náladu, podle toho, jak fouká vítr. Jsem a zůstanu konzistentní ve volbě generála Pavla.

Aleš Juchelka (ANO), poslanec: Výsledky odpovídají tomu, co jsem očekával. Šokovalo mě, jak málo hlasů dostala Danuše Nerudová, to bylo skutečně velké překvapení. Samozřejmě kvituji, že se do druhého kola dostal Andrej Babiš a že mu voliči dali takovou podporu. Volební účast byla vysoká, což je skvělé. Víte, že Andrej Babiš dostal o víc než půl milionu hlasů víc než celé hnutí ANO ve sněmovních volbách v roce 2021? Nyní se během 14denní práce rozhodne, kdo bude prezidentem České republiky. Moje volba ve druhém kole bude stejná jako v kole prvním – Andrej Babiš. Nechci mít totiž na hradě vojenského rozvědčíka. To je jasná motivace. Rozumím třiceti letům jeho kariéry, ale nechci volit nebezpečí na Hrad.