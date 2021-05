Ve dvaceti krnovských stanicích bude od května k dispozici šedesát kol. Prvních patnáct minut půjčení bude zdarma, za každou další započatou půlhodinu cyklista zaplatí 12 korun, což je cena jízdného v krnovské MHD. Bikesharing bude provozovat společnost nextbike Czech Republic, která nabídla nejnižší cenu za jednu výpůjčku bez ohledu na dobu jízdy.

Provozovatel se ve smlouvě zároveň zavázal k zajištění servisu, přemísťování kol a také ke sběru dat o pohybu kol i parkování. Před vypůjčením kola bude nutné si v chytrém telefonu stáhnout aplikaci nextbike, zaregistrovat se a aktivovat účet zasláním kreditu.

Na kole do práce nebo na Praděd

V sobotu 1. května startuje celostátní výzva Do práce na kole, pěšky či poklusem. Firma nextbike, která ve stejný okamžik v Krnově začíná poskytovat službu sdílených kol, nabízí účastníkům výzvy zdarma až 45 minut.

Cyklisty také potěší, že od soboty 1. května začíná o víkendech jezdit přímá cyklobusová z Krnova přes Bruntál až na Ovčárnu.

Úvalno: Ještě to zkusíme

V Úvalně na rozdíl od Krnova nepotřebujete k vypůjčení kola žádné QR kódy, registrace, kredit ani aplikace v chytrých telefonech na odemykání zámků.

„Přiznám se ale, že loňský rok byl pro mě hodně zlomový a byl jsem již kousek od rozhodnutí s touto službou skončit. Paradoxně ne proto, že by se kola kradla, ale proto, jak se k nim naši občané, Úvalňáci, v poslední době chovají. Ale neskončili jsme a letos to ještě zkusíme,“ konstatoval Radek Šimek a znovu zopakoval pravidla, kde občané mají kola odkládat a kde ne. Mají být pouze u silnice vedoucí od nádraží nahoru, a to vždy viditelně na očích.

Nová šance a Kola pro Afriku

Když se na Aukru objevila růžová repasovaná kola, přesně taková, jaké známe z Úvalna, vzpomněl si starosta Šimek na návštěvu v Koblově, kde působí neziskové organizace Nová šance a Kola pro Afriku.

Sdílená růžová kola v Úvalně znají už šest let. Letos našli způsob, jak současně podpořit muže po návratu z vězení a děti v Africe.Zdroj: Se souhlasem obce Úvalno

„Tyto dvě organizace žijí v jakési symbióze. Nová šance se zabývá postvězeňskou resocializací. Mužům propuštěným z výkonu trestů poskytují dočasné útočiště, práci, materiální i finanční pomoc. Snaží se je řádně začlenit do společnosti. A společnost Kola pro Afriku některé z těchto obyvatel zaměstnává tím, že opravují stará vyřazená kola, která pak míří právě do Afriky dětem,“ popsal svou zkušenost starosta Šimek.

Važte si kol jako chudé děti

Protože z prodeje růžových kol v aukci se financuje přeprava kol do Afriky, rozhodli se v Úvalně pořízením těchto kol pomoci dobré věci.

„Pokud tedy sednete na naše růžové kolo, uvědomte si, čemu pořízení tohoto kola pomohlo. To, že toto kolo opravily stejné ruce, které zajistily kola pro ty nejchudší děti na naší Zemi. Že takové kolo je pro ně ta nejúžasnější věc, kterou kdy měli a díky němu se mohou třeba dopravit do školy. A važte si našeho kola, stejně jako si ho váží děti v Africe," popsal Rasek Šimek, co všechno růžová kola symbolizují.