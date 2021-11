Jedna vrtule vedle druhé. Po letech diskusí a jednání dali zastupitelé Ryžoviště přednost přímému výhledu na Praděd bez „větrníků“.

Investoři z celé republiky

Starostka Ryžoviště Eva Lašáková dlouho a pečlivě zvažovala klady a zápory větrných elektráren. Vize a sliby potenciálních investorů ji nepřesvědčily. Také ona nakonec hlasovala proti větrným elektrárnám.

„Jsem na obecním úřadě 17 let. Asi polovinu té doby jsem se musela věnovat problematice větrným elektráren. Snad každý, kdo se podíval na větrnou mapu, je chtěl u nás stavět. Vyslechla jsem tolik přednášek o větrné energetice, jako žádný jiný starosta. Jezdili sem potenciální investoři ze všech koutů republiky,“ zavzpomínala starostka Ryžoviště Eva Lašáková na boom větrné energetiky.

V Ryžovišti větrné elektrárny obyvatelé úplně nezavrhli

Větrná otevřená krajina kolem Ryžoviště má zvláštní ráz. Zelené kopce s pastvinami a Praděd v pozadí. Místním se nelíbilo, když v minulosti doplnily toto panorama stožáry vysokého napětí. Uvědomili si, že estetika krajiny je důležitá hodnota. Větrné energetice řekli ne.

Dvě obce: každá se rozhodla jinak

„Potenciální investoři nás zvali na výlety, ať se podíváme, jak to funguje jinde. Zkoušeli si naklonit veřejné mínění u nás i v dalších obcích, kde to hodně fouká. Když dnes jedu na Šternberk přes Loděnice kolem větrných elektráren, tak si vzpomenu, jak jsme tam kdysi byli pozvaní na zasedání zastupitelstva podívat se, jak řeší stejnou problematiku ve stejné době. V každé obci to dopadlo jinak. V Loděnicích jsou vrtule, u nás ne. Tak si říkám, jestli jsou dnes zastupitelé spokojení je svým tehdejším rozhodnutím. Jestli se v Loděnicích naplnila očekávání příjmů z větrné energetiky. Možná si už na vrtule zvykli. Určitě existují fanoušci techniky, kterým se taková krajina líbí,“ doplnila starostka Ryžoviště s tím, že ona určitě s odstupem rozhodnutí nelituje.

Organizátoři trhů na Bruntálsku prožili týden improvizací, zmatků a adrenalinu

Změna krajiny by byla příliš radikální. Navíc nevíme, co se s vrtulemi, stožáry a betonovými základy stane na konci jejich životnosti.

Vzpomínky a veselé historky

Z období, kdy si dveře na Obecním úřadu Ryžoviště podávali milovníci větrné energie, zůstaly už jen vzpomínky a pár veselých historek. Sotva někdo na úřadě začal rozhovor frází „naše firma by měla zájem…“ všichni už věděli, jak bude konverzace pokračovat. Stal se z toho všední rituál: vyslechnout, převzít podklady a říct „my se vám určitě ozveme“.

Investice do solárních elektráren: ČEZ žádá Dvorce o posudek konkrétních lokalit

„Jeden zástupce potenciálního investora nám dělal přednášku, jak je větrná energetika čistá a obnovitelná. Tak jsem se ho žertem zeptala, proč k nám do Ryžoviště přijel benzínovým autem, když mu tak záleží na ekologii. Víte co udělal? Příště do Ryžoviště přijel na kole. Všechny nás pobavil, jak aspoň v něčem dotáhl ekologii do úspěšného konce. Všechna čest, to kolo byl jasný důkaz, že to s ekologií myslí vážně,“ zakončila starostka vzpomínání na boom větrné energetiky veselou historkou.