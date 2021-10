Nechyběli donedávna ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, někdejší ministr zdravotnictví a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluk Němeček, hejtman Pardubického kraje a bývalý místopředseda ČSSD Martin Netolický, starosta Nového Města na Moravě a Netolického nástupce v pozici místopředsedy ČSSD Michal Šmarda, místostarosta Bohumína Igor Bruzl či třeba starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan.

Přestože strana dopadla ve volbách naprosto katastrofálně a poprvé po více než třiceti letech nebude zastoupena ve sněmovně, atmosféra vládne smířlivá. „Schovejte to pivo, ať to nevypadá, že slavíme,“ ozývalo se při našem příchodu. Je vidět, že prvotní zděšení už opadlo a sociální demokraté si ze sebe i ve složitých chvílích dokážou udělat legraci.

Co je třeba k záchraně?

„V kampaních mi chyběla velká témata, bylo to jen o souboji Andreje Babiše vůči opozici,“ rekapituloval pro Deník Tomáš Petříček.

„Vyvstalo téma, jestli u nás bude standardní demokratický systém, nebo „babišismus“ v nějaké podobě. Pro lidi to zřejmě bylo klíčové téma, které přebilo všechna ostatní, a musím říct, že jsem velmi rád, že se lidé vyjádřili tak, že chtějí standardní demokratický systém,“ potěšilo alespoň něco na letošních volbách Svatopluka Němečka.

Ve vlastních řadách ale sociální demokraté pozitiva hledali marně.

„Neúspěch, ať už náš nebo i KSČM, je větší, než strany předpokládaly. Výsledek nás netěší, na druhé straně si lid zvolil, jak zvolil. Znamená to pro nás to, že bychom měli jít cestu očisty a restartu, který je nezbytně nutný pro to, aby jedna z nejtradičnějších českých stran dokázala vůbec přežít,“ hodnotil pragmaticky situaci Igor Bruzl, podle něhož vedení strany dostalo plnohodnotný mandát k tomu, aby ji dovedlo k úspěchu.

„To pro nás zprvu bylo zopakování výsledku z minulých parlamentních voleb, poté už jen vše, co by přesáhlo pět procent. Nakonec se nepodařilo ani to, a to je jednoznačný signál toho, že lidé chtějí něco jiného. Podle mě se ČSSD strašně upnula směrem, který pro lidi asi už není zajímavý,“ obává se Bruzl, podle něhož si také strana až příliš vybírala, kdo by ji měl volit.

Exministr pojmenoval problémy

Petříček výsledek celé levice ohodnotil jako „naprosto tragický“.

„Řada lidí zvažovala, jestli vůbec dávat hlas stranám, které se vůbec nemusí do sněmovny dostat a jejich hlas by tak mohl propadnout. Tradičně nejsilnější levicová strana po minulém sjezdu nabídla jasnou představu o tom, kam by měla její politika směřovat, a voliči to jednoznačně odmítli. Co nejrychleji by se proto mělo sejít předsednictvo a nastoupit cestu sebereflexe,“ říká rázně někdejší ministr zahraničních věcí, podle něhož nás čekají čtyři roky pravicové vlády v době, která je pro lidi už tak hodně těžká.

„Dopady pandemie, obavy ze ztráty zaměstnání, ekonomické problémy, jež teprve plně vykvetou, snižování emisí, digitalizace. Obávám se, že v tomto ohledu není pravicová vláda ta, která by naši zemi provedla těmito změnami, aniž by to lidé pocítili. Bohužel sociální demokracie se až příliš dlouho vyjadřovala dost nejednoznačně ke klíčovým otázkám, jako je například možný vliv extremistů na budoucí vládu nebo jak se stavíme k členství v EU. Postavila se zkrátka vlažně k otázce budoucnosti České republiky,“ pověděl Petříček bez pardonu. Nyní se sociální demokracie bude upínat ke komunálním volbám v příštím roce, které podle Igora Bruzla mohou být ideální odrazový můstek k nové sociálně-demokratické budoucnosti.