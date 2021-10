Tradiční baštou ČSSD v okrese Bruntál je Dolní Moravice. Tentokrát zde dostala 14 procent, ale to je v okrese Bruntál ojedinělá výjimka.

Například v Bílčicích má ANO 48,5%, v Heřmanovicích 50,5%, v Liptani 51,5 % a v Křišťanovicích 50%. Komunisty volilo ve Vysoké 14% voličů, v Osoblaze 10%, ale to jsou spíš výjimky.

Příkladem extrémních volebních výsledků jsou Slezské Pavlovice, kde ANO dostalo až 60 procent!. Navíc se zde nenašel jediný volič, který by odevzdal hlas Pirátům a Starostům. Ve Slezských Pavlovicích zabodovala dokonce i Trikolora, která dostala téměř 7 procent.

Výsledky voleb v okrese Bruntál kopírují celostátní trend v tom, že ČSSD i Přísaha u voličů propadly. Komunisté by se zde ale lehce přehoupli přes pětiprocentní hranici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.