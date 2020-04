Železobetonový tubus obložený modřínovým dřevem je zakončený vyhlídkovou plošinou ve výšce 27 metrů nad zemí. Samozřejmě sem lidé nejezdí jen za krásnou rozhlednou, ale hlavně za půvabnými výhledy na Bruntálsko a vrcholky Jeseníků.

Do této rozhledny se zamilovali také návštěvníci z Olomoucka. Obec Dolany se dokonce rozhodla, že si postaví podobnou rozhlednu na kopci Jedová v místní části Pohořany. Doufali, že také zde taková vydařená vyhlídková věž přispěje k rozvoji turistického ruchu. Bohužel to vypadá, že kvůli koronaviru tento projekt skončí u ledu.

„Zřejmě to pozastavíme. Letos jsme chtěli dělat studii, ale dopady pandemie na ekonomiku a do daňových příjmů budou. Objeví se to v příjmech obcí. Budeme zvažovat priority. V první linii to dopadne právě na tyto projekty,“ uvedl starosta Dolan Rudolf Pečinka.